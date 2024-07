氷の上のミュージカル「ディズニー・オン・アイス」が、4日から4日間、由利本荘市で開催されています。



公演を前に、出演するスケーターたちが由利本荘市役所を訪れ、見どころをアピールしました。



開幕が迫った4日午前、由利本荘市の湊貴信市長のもとを訪れたのは、ラプンツェル役のイーダ シオリンさんと、フリン・ライダー役のクエンティン ローレンコ オーブリーさんなど4人です。





今年のディズニー・オン・アイスのテーマは、「Find Your Gift」。優雅でアクロバティックなスケーティングはもちろん、6つのディズニー作品のキャラクターたちが、どんな「ギフト」を見付けるのか。ストーリーにも注目です。湊市長には、こんなギフトが。ゆり支援学校の児童生徒など約280人に渡される、公演の招待状です。主催者は、地元の子どもたちに、公演を通して、夢というギフトを見付けてほしいと話しています。ラプンツェル役 イーダ シオリンさん「秋田の子どもたちに夢を与えたいという話だけど、まさに私もそうだったの。子どもの頃、ディズニー・オン・アイスをみて、夢を見つけたから、いま私はここにいるの。Dreams do come true!」

記者

「由利本荘でギフトは見つかった?」

フリン・ライダー役 クエンティン ローレンコ オーブリーさん

「hahaha…見つけたよ。由利本荘の人たちはとても温かく歓迎してくれている。それが僕にとってのギフトさ」

イーダ シオリンさん

「みなさんが会場に来て、私のようにギフトを見つけてくれるのを楽しみにしているわ!」



氷の上のミュージカルは、由利本荘市のナイスアリーナで、4日午後6時半に開幕し、7日日曜日までの4日間で8回、上演されます。