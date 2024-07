デヴィッド・ギルモアのニュー・アルバム『邂逅(Luck and Strange)』が9月6日に発売となるが、新作『邂逅』で使用されたギターの数々を、デヴィッド・ギルモア自らが解説する「David's Guitars」動画が公開された。「David's Guitars」第一弾として、娘のために作ったというゼマイティス製作のアコースティック・ギター「アリス」が紹介されている。

デヴィッド・ギルモア『邂逅』



2024年9月6日発売SICP-31722(日本盤のみ高品質Blu-spec CD2) 税込2,970円※日本盤のみのボーナストラック1曲収録予約:https://SonyMusicJapan.lnk.to/LnSCD1.Black Cat2.Luck and Strange3.The Piper's Call4.A Single Spark5.Vita Brevis6.Between Two Points - with Romany Gilmour7.Dark and Velvet Nights8.Sings9.ScatteredBONUS TRACKS10.Yes, I Have Ghosts11.Luck and Strange(Original Barn Jam)日本盤CDボーナストラック12.Scattered(Orchestral Version)