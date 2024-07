キャンドゥから「くまのプーさん」グッズ第2弾が登場だよ〜ポーチ、トートバッグ、カードホルダー...実用性も抜群！

100円ショップのキャンドゥは、2024年7月4日から「くまのプーさん」オリジナルデザイン商品第2弾を販売しています。

大人可愛いアイテムが勢揃い

今回は、アイボリーを基調にした落ち着いたカラーの「くまのプーさん」オリジナル商品が登場。カードホルダーやコレクトブック、応援うちわが入るDカン付きトートバッグ、折りたたみうちわなど、可愛い収納アイテムや夏らしいグッズが勢揃いとなっています。全56品番のラインナップなので、お気に入りアイテムが見つかりそう。

「トートバッグ」 価格:1100円

(左)「カードホルダー」 価格:220円

(右)「コレクトブック」 価格:330円

「クリアポーチ」 価格:550円

「折りたたみうちわ」 価格:220円

(上)「収納ポーチS」 価格:330円

(下)「収納ポーチM」 価格:550円

(左)「キーホルダー」 価格:220円

(右)「カラビナ」 価格:330円

※価格はすべて税込表記です。

(C)DISNEY. Based on the Pooh" works by A.A.Mine and E.H.Shepard