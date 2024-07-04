キャンドゥから「くまのプーさん」グッズ第2弾が登場だよ〜ポーチ、トートバッグ、カードホルダー...実用性も抜群！

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100円ショップのキャンドゥは、2024年7月4日から「くまのプーさん」オリジナルデザイン商品第2弾を販売しています。

大人可愛いアイテムが勢揃い

今回は、アイボリーを基調にした落ち着いたカラーの「くまのプーさん」オリジナル商品が登場。カードホルダーやコレクトブック、応援うちわが入るDカン付きトートバッグ、折りたたみうちわなど、可愛い収納アイテムや夏らしいグッズが勢揃いとなっています。全56品番のラインナップなので、お気に入りアイテムが見つかりそう。

「トートバッグ」　価格：1100円

（左）「カードホルダー」　価格：220円
（右）「コレクトブック」　価格：330円

「クリアポーチ」　価格：550円

「折りたたみうちわ」　価格：220円

（上）「収納ポーチS」　価格：330円
（下）「収納ポーチM」　価格：550円

（左）「キーホルダー」　価格：220円
（右）「カラビナ」　価格：330円

※価格はすべて税込表記です。

（C）DISNEY. Based on the Pooh" works by A.A.Mine and E.H.Shepard