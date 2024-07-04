¡Ú·î´©¥Ë¥åー¥¿¥¤¥× 2024Ç¯8·î¹æ¡Û
7·î10Æü¡¡È¯Çä
²Á³Ê¡§880±ß

¡¡7·î10Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î»¨»ï¡Ö·î´©¥Ë¥åー¥¿¥¤¥× 2024Ç¯8·î¹æ¡×¤Î½ñ±Æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡¥Ë¥åー¥¿¥¤¥×ÊÔ½¸Éô¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡Ö·î´©¥Ë¥åー¥¿¥¤¥× 2024Ç¯8·î¹æ¡×¤Î½ñ±Æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¡£¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Ê¿»³´²ºÚ»á¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö·î´©¥Ë¥åー¥¿¥¤¥× 2024Ç¯8·î¹æ¡×¤Ë¤Ï¡¢´¬Æ¬ÆÃ½¸¤È¤·¤Æ¥­¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ø¤ÎÁíÎÏ¼èºà¤Ë²Ã¤¨¡¢´ÆÆÄ¡¦Ê¿ËÒÂçÊå»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤É¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£

(C)KADOKAWA CORPORATION 2024
(C)ÀÖºä¥¢¥«¡ß²£Áä¥á¥ó¥´¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÀ½ºî°Ñ°÷²ñ