SEVENTEEN“弟分”TWS、日本でも絶好調！新ALが日本オリコンランキングで最上位圏内入り

TWSは日本でも好成績を収めている。

7月4日、日本オリコンによると、TWSの2ndミニアルバム『SUMMER BEAT!』は最新週間合算アルバムランキング(7月8日付/集計期間6月24〜30日)で4万622ポイントを獲得し、2位となった。

『SUMMER BEAT!』はデイリーアルバムランキング1位(6月24日付)、週間アルバムランキング2位(7月8日付/集計期間6月24〜30日)に続き、合算ランキングまで最上位圏内に入り、TWSに対する日本ファンの熱い関心を確認させた。

(写真=PLEDISエンターテインメント)TWS

該当アルバムはビルボードジャパンの最新チャート(7月3日発表/集計期間6月24〜30日)、「ホットアルバム」と「トップアルバムセールス」でも2位に上がった。

タイトル曲『If I'm S, Can You Be My N?』は楽天ミュージックの最新週間チャート(6月26日〜7月2日)で2位、同期間に集計されたLINEミュージックの週間チャートの曲とミュージックビデオ部門でもそれぞれ17位と20位にランクインしている。