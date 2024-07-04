Ž¢Íø¾å¤²¤¹¤ë¤È½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤¬¡ÁŽ£¤ÈÁû¤¤¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¥Ñ¥Ã¥¯¥ó&¥¨¥ß¥ó¤¬Íø¾å¤²¤ÏÉ¬¿Ü¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤ëÍýÍ³
¢£1¥É¥ë200±ß¤Ç¤âÃ¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ëÀ¯ºö¤È¤Ï
¡½¡½¥¨¥ß¥ó¤µ¤ó¤ÏÁ°²ó¤ÎÂÐÃÌ¤Ç±ß°Â¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¡Ö1¥É¥ë200±ß¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¹Í¤¨¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡ÛÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤âÂç¤¤¯¶âÍ»À¯ºö¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¾õ¶·¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£1¥É¥ë200±ß¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ê¤¦¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡Ú¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡Û1¥É¥ë200±ß¤Ï¥É¥ë¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤ì¤âÁ°²ó¤ÎÂÐÃÌ¤Î¤È¤¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤ÀÁ°²ó¤Ï¡Ö1¥É¥ë135±ß¤¯¤é¤¤¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¾å¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£150±ßÁ°¸å¤Î¿å½à¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¡¢°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤è¤ê¤âÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¼ýÆþ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎµëÍ¿¤¬ÉôÄ¹¥¯¥é¥¹¤ÇÊÆ¹ñ¤Î¾®³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸°Ê²¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹´üÅª¤ËÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¼ýÆþ¤òÇÜÁý¤µ¤»¤ë¤«¡¢°ÙÂØ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤«¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤Ë¤â½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÀ¸³èÈñ¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤¤¤Þ¤Î°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢ÄÂ¶â¤òÇÜÁý¤µ¤»¤ì¤Ð²ò·è¤·¤Þ¤¹¤è¡£¹ØÇãÎÏ¤ÎÌäÂê¤À¤«¤é¡£Í¾¾ê¶â¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢200±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£±ß°Â¤ÎÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¤Ï1¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤
¡½¡½¥¨¥ß¥ó¤µ¤ó¤Ï±ß°Â¤ò¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡Û¤³¤ì¤Ï¡¢¶âÍ»À¯ºö¤òÄ´À°¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤ÎÄÂ¶â¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾¯¤·¤º¤Ä¤Ï¾å¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤±¤É¡¢ÌÜÀè¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¶âÍ»À¯ºö¤ò¥¼¥í¶âÍø¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¶âÍ»À¯ºö¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÀµ¾ï²½¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â±ß°Â¤ÎÎ®¤ì¤Ï»ß¤Þ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¿¤À¡¢°ÙÂØ¤Î¿å½à¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤µ¤Û¤É°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤ËÊÑÆ°¤¬»ß¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¤â¤Î¤Ï¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤Þ¤¹¡£1¥É¥ë150±ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð150±ß¡¢130±ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð130±ß¤Ç»ß¤Þ¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Î¤â¤Î¤Ï¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±ß°Â¤ÎÎ®¤ì¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ´í¸±¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤¯¤ÏÉÔ°ÂÄê¤ÊÆ°¤¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í¢Æþ¶È¼Ô¤Ë¤·¤Æ¤âÍ¢½Ð¶È¼Ô¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°ÙÂØ¤ÎÁÛÄê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¼è°ú¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤¤ÆÆüËÜ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤«¤é¤â¶ì¸À¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬³¤³°Î¹¹Ô¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë1¥É¥ë150±ß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÑÆ°¤¬»ß¤Þ¤ì¤Ð³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£È¾Ç¯¸å¡¢1Ç¯¸å¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Æ°¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï°ÙÂØ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¢£½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¶âÍø¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤âÂ»¤Ï¤·¤Ê¤¤
¡½¡½¤½¤ì¤ÏÆü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤ÎÊý¸þÀ¤òÌÀ³Î¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤½¤ì¤òí´í°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤È¤«¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÁû¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤Ï¥¿¥À¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶âÍø¤Ï¤ª¶â¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¶âÍø¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÀ¸¤»Ä¤ë¤·¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÏÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬·ÐºÑ¤Î¸¶Íý¤Ë±è¤Ã¤¿¡¢¤¤ï¤á¤Æ¹çÍýÅª¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¡£
½»Âð¤Ë¤·¤Æ¤â¥¼¥í¶âÍø¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ç²È¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Çã¤¤¤¿¤¤¿Í¤¬Çã¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ñºà²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ç·úÀß²ñ¼Ò¤¬¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨·úÀß¶È³¦¤Ï¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÊÀ³²¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ñÌ±Á´°÷¤¬ÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²ò·èºö¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î·ÐºÑ¹çÍýÀ¤Ë±è¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÊÖºÑ³Û¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤¹¤Ù¤ÆÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡ÛËÍ¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ö¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ë¤È½»Âð¥í¡¼¥ó¤¬¡Á¡×¤ÈÁû¤°¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ú¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡Û¤¹¤Ç¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¸ÇÄê¶âÍø¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶âÍø¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÊÑÆ°¶âÍø¤Ë¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1¡ó¾å¤¬¤ë¤Î¤Ë10Ç¯¤«¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÖºÑ³Û¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Û¤Éµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¨¥ß¥ó¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢¤º¤Ã¤È¶âÍø¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤ÇÊª·ï²Á³Ê¤Ï¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¢£Æü¶ä¤¬¶âÍø¤ò¾å¤²¤ë¤ÈÁýÀÇ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë⁉
¡½¡½¶âÍø¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Û¤«¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ú¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡ÛºâÀ¯ºÆ·ú¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤Î¹ñºÄ¤ÎÍøÊ§¤¤¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¿¤À¡Ö¿·¤·¤¤¹ñºÄ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ·êËä¤á¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤·¡¢MMT¡Ê¸½Âå²ßÊ¾ÍýÏÀ¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤¯¤é¤ª»¥¤òºþ¤Ã¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÁÅýÅª¤Ê·ÐºÑ³Ø¤Ç¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡£
¤¤¤Þ¡¢ÆüËÜ¤ÎºÄÌ³»Ä¹â¤ÏÂÐGDPÈæ¤Ç2.6ÇÜ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍø¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤ËÁý¤¨¤¿ÍøÂ©¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÊä¤¦¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÄ¤òÁý¤ä¤¹¤«¡¢ÀÇ¼ý¤òÁý¤ä¤¹¤«¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÇ¼ý¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤ÏÁýÀÇ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î²È·×¤¬¤µ¤é¤ËÉ¯Ç÷(¤Ò¤Ã¤Ñ¤¯)¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¤ÏÄê³Û¸ºÀÇ¤Ç¿Íµ¤¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Äê³Û¸ºÀÇ¤Î4Ëü±ß¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁýÀÇ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢À¯¼£²È¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ïº¤¤ë¤è¡×¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Äê³Û¸ºÀÇ¤Ï1Ç¯¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÇÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤È²¿Ç¯¤âÂ³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¶âÍø¤ò¾å¤²¤¿¤È¤¤ËÆüËÜ¤ÎºâÀ¯ºÆ·ú¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï³ô¹â¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍø²¼¤²¤¹¤ë
¡½¡½°ìÊý¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍø²¼¤²¤â°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡Û¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÇ¯Æâ¤Ë2²ó¤ÎÍø²¼¤²¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤â¤¤¤Þ¡¢Ç¯´Ö¤Î¹ñºÄ¤ÎÍøÊ§¤¤¤¬1Ãû¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Î¶âÍø¾å¾º¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁêÅö¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦1¤Ä¡¢¤¤¤Þ¤Î³ô¹â¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤âÍø²¼¤²¤Ï¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤È¡¢1¡¢2¡¢3·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤Î¿ô»ú¤¬¤¤ï¤á¤Æ¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢CPI¡Ê¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ë¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢4·î¤Î¿ô»ú¤Ï¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤³¤³¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤Î¿ô»ú¤¬°²½¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¤³¤ì¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ½ÐÍè¥ì¡¼¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âËÜÅö¤Î¿ô»ú¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Î¿ô»ú¤Ï¤¤ï¤á¤Æ¶¯¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Ãæ¿È¤Ï°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ë¤¤Æ¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Î¿ô»ú¤â°²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤â¤ª¤½¤é¤¯ÁªµóÂÐºö¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Î¿ô»ú¤ò¶¯¤¯¸«¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤è¤ê¤âÍø²¼¤²¤Î¸ý¼Â¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÁ°¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤â°¤«¤Ã¤¿¤·¡¢CPI¤â·î¼¡¤Ç¤ÏÍ½ÁÛ¤è¤ê¤Ï¼å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦1¡¢2²ó°¤¤¿ô»ú¤¬½Ð¤ë¤È¡¢Íø²¼¤²¤Î¸ý¼Â¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£9·î¤È12·î¤ËÍø²¼¤²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÂà¼£¤¹¤ë¤Ë¤ÏÍø¾å¤²¤¬É¬Í×
¡½¡½¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡ÛÆñ¤·¤¤¤Ê¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ï¤¤¤Þ¡¢¸ÛÍÑ¤è¤ê¤âÊª²Á¾å¾º¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Áªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ÛÍÑ¤òÁý¤ä¤¹¤è¤ê¤â¡¢Êª²Á¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬À¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤è¡£Êª²Á¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ë¤ÏÍø¾å¤²¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤éFRB¡ÊÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤¬Íø²¼¤²¤ò¹Í¤¨¤ë¤«¡¢Íø¾å¤²¤ò¹Í¤¨¤ë¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¹Í¤¨¤ë¤«¡£FRB¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÁªµóÂÐºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¹ñÌ±´¶¾ð¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢³ô¤â¸µµ¤¤À¤·¡¢¸ÛÍÑÅý·×¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤¿¤éÊª²Á¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¤µ¤¤Û¤É¤â½»Âð¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ï²ÈÄÂ¤â¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤Ç¤¹¡£½»Âð¤Î¹ØÆþ²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÄÂ¤â¥Ð¥«¹â¤¤¤«¤é¡¢Íø²¼¤²¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¶âÍø¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñÌ±¤Ï¡Ö¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤¬°¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
FRB¤ÏÁªµó¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¹ñÌ±´¶¾ð¤ò¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é7·î¤ËÍø²¼¤²¤¹¤ë³ÎÎ¨¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Äã¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡Û¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òËÜÅö¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Íø¾å¤²¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡ÛËÜÅö¤Ï¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Íø¾å¤²¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Íø²¼¤²¤ò¤¹¤ë¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£FRB¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¤ÎÀï¤¤¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤â³ô¹â¤ò¼é¤ë
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡ÛFRB¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ê»º¶È³¦¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ê¶âÍ»¶È³¦¡Ë¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤Þ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºâÌ³Ä¹´±¤Î¥¸¥ã¥Í¥Ã¥È¡¦¥¤¥¨¥ì¥ó»á¤âFRBµÄÄ¹¤Î¥¸¥§¥í¡¼¥à¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤â¸µFRBµÄÄ¹¤Î¥Ù¥ó¡¦¥Ð¡¼¥Ê¥ó¥»á¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÂ¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤À¤«¤é¡¢³ô¹â¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¤ÎÀï¤¤¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢·Êµ¤¤ò²õ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯ÆüËÜ¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤â¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¼ý¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ü¥ë¥«¡¼»á¤Ï¡¢1979Ç¯8·î¤ËFRBµÄÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶âÍø¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢Âè2¼¡ÀÐÌý´íµ¡¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¿¼¹ï¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¶âÍø¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¶âÍø¤ò3¡ó¤°¤é¤¤¾å¤²¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ìÅÙ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤ì¤Ð¼ý¤Þ¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡£
¢£¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤¬¸µµ¤¤ÊÍýÍ³¤ÏÌÀÇò
¡Ú¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡Û¤Ç¤âºòÇ¯¤Î½Õ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È³ô¤Ï¸µµ¤¤Ç¤·¤ç¡£¾¯¤·¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¸µµ¤¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Û¤Éµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡Û¤Ê¤¼³ô¤¬¸µµ¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬´ËÏÂÅª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥·¥«¥´Ï¢¶ä¤¬»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëFCI¡Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡ö¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯´ËÏÂÅª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶âÍø¤¬5.5¡ó¤Ç¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ú¤Äù¤á¤Ï¡¢¤Û¤Ü¸ú¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë´ËÏÂÅª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬°ú¤Äù¤áÊý¸þ¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡£
¡öÄ¹Ã»¶âÍø¡¢¿®ÍÑ¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡¢¥É¥ëÁê¾ì¡¢³ô²Á¤Ê¤ÉÉý¹¤¤»Ô¾ì¤ä·ÐºÑ¤ÎÆ°¸þ¤«¤é¤ª¶â¤Î½ä¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É¤òÂ¬¤ë»ØÉ¸¡£
¡Ú¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡Û¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¤Ë¤Í¡£
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡Û¤½¤¦¡£°ú¤Äù¤áÊý¸þ¤ËÆ°¤¯¤È¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤â¤¦1¤Ä¡¢¥³¥í¥Ê¤Î¤È¤¤Ë¤Ð¤é¤Þ¤¤¤¿¤ª¶â¤Ï2.1Ãû¥É¥ë¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃùÃß¤¬3·î¤ËÄì¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÊ¬¤¬Í¾¾ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¤È¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñ¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤è¤¤¤èÄì¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¾ÃÈñ¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¾®Çä¤Î¿ô»ú¤Ï¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥ê¥Æ¡¼¥ë¡Ê¸Ä¿Í¾ÃÈñ¡Ë¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾ÃÈñÁ´ÂÎ¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï¾¯¤·¼ý¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤¬1¤ÄÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀïÎ¬È÷Ãß¤ò»È¤Ã¤Æ¸¶Ìý¤òÊü½Ð¤·¤Æ¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤³¤È¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂç¤¤Ê¸¶Ìý¹â¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢º¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢ËÜÅö¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Íø¾å¤²¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤ë¤È³ô¼°Áê¾ì¤¬Êø¤ì¤ë´í¸±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³ô¹â¤ò¼é¤ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¤ÎÆ®¤¤¤âÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤É¤ê¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¼ý¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³ô¹â¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¼ý¤Þ¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤è¤¯¹Í¤¨¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¤Ï¹ñÌ±´¶¾ð¤â´ë¶È¤âÍø¾å¤²¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë⁉
¡Ú¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡Û³ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ß¥ó¤µ¤ó¤Ë¤Ï°¤¯¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤Í¡£
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡ÛËÍ¤Ï¶âÍ»Â¦¤Î¿Í¤À¤«¤é¤Í¡£³ô¹â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤È¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ÆÃ±½ã¤Ë»×¤¦¤Î¤Ï¡¢³ô¹â¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÈÌ¹ñÌ±¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤â°ì½ï¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡ÛÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡©¡¡ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£²È¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤è¤ê³ô²Á¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤¢¡£
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡Û¤Þ¤¢¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£²È¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡£
¡Ú¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡Û¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡ÛÆüËÜ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¶âÍø¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¯¼£¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬¶âÍø¾å¾º¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÏÀ¯¼£²È¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÌÀ³Î¤À¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â±ß°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤«¤é¤â¤µ¤¹¤¬¤Ë¶ì¸À¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÐÃÄÏ¢¤âÃæ¾®´ë¶È¤ÎÃÄÂÎ¤â±ß°Â¤Ë°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤Ç¾¯¤·¡¢À¯¼£¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï¾¯¤·¶âÍø¤ò¾å¤²¤Æ¤Ç¤â±ß°Â¤òÍÞ¤¨¤í¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡Ú¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡Û¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È°ã¤Ã¤Æ¹ñÌ±´¶¾ð¤â¡¢´ë¶È¤â¶âÍø´õË¾¤âµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤È¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤ÏÎ¾Êý°ìÃ×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£³ô¤ÎÊÝÍÎ¨¤ÎÄã¤¤ÆüËÜ¤Ï³ô¹â¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡Û¤¤¤ä¡£ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È°ã¤Ã¤Æ³ô¼°¤ÎÊÝÍÎ¨¤¬10¡ó¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢³ô¹â¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æü¶ä¤Î¡ÖÀ¸³è°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¡Ê2024Ç¯3·îÄ´ºº¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á°Ç¯ÂÐÈæ¤Ç¡Ö·Êµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌó10¡ó¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
³ô¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï³ô¹â¤Î²¸·Ã¤Ç¡Ö·Êµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö·Êµ¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬³ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
¡Ú¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡Û6³ä¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤Ë³ô²Á¤¬¹â¤¯¡¢¼º¶ÈÎ¨¤¬Äã¤¯¤Æ¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤âGPD¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¤Î¡Ö¥¶¡¦¥Ï¥ê¥¹¡¦¥Ý¡¼¥ë¡×¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢55¡ó¤Î¿Í¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÉÔ·Êµ¤¡¢¥ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤âÆüËÜ¿Í¤â¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡Û¤½¤ì¤Ï¤ª¤½¤é¤¯³ô²Á¤À¤±¤¬ÍýÍ³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¡£
¡Ú¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡ÛÀ¯¼£Åª¤ÊÍýÍ³¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡£
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡Û¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¿¤ÀÆüËÜ¤Ç¤Ï³ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÏÌÀ³Î¤Ë¡Ö·Êµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢³ô¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Ï²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¡ÖÆüËÜ¤ÎÍø¾å¤²¡×¡Ü¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍø²¼¤²¡×¤Ç±ß¹â¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤«
¡½¡½¥¢¥á¥ê¥«¤¬Íø²¼¤²¤ò¤·¤Æ¡¢Æü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ÙÂØ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤±ß¹âÊý¸þ¤ØÆ°¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡Û°ÙÂØ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬²¿¡óÍø²¼¤²¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬²¿¡óÍø¾å¤²¤¹¤ë¤«¤Ë¤â¤è¤ë¤±¤É¡¢1¥É¥ë130±ßÄøÅÙ¤ÇÍî¤ÁÃå¤±¤Ð¡¢ÆüËÜÂ¦¤â¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤â¤ª¤½¤é¤¯¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡ÛËþÂ¡£
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡Û¤½¤¦¡£ËþÂ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¡Ú¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡ÛËÍ¤â130±ßÂæ¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£ÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤Ï¤¤¤Þ5¡ó¤°¤é¤¤¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬3¡ó¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¶â¤ò°ÜÆ°¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÆÀ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£3¡ó¤ÎÂ»¤Ë¤Ê¤ë¤·°ÙÂØ¼ê¿ôÎÁ¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢À¤³¦¤Î¤ª¶â¤¬±ßÇã¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¤Î¶âÍø¤¬5¡ó¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤¬1¡ó¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤éÏÃ¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡£
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡Û¶âÍøº¹¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤â±ßÇã¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÌäÂê¤Ï¤¤¤Þ¤Î¼Â¼Á¶âÍø¤Îº¹¤À¤è¤Í¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶âÍø¤¬5.5¡ó¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬3¡ó¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¼Â¼Á¶âÍø¤Ïº¹¤·°ú¤2.5¡ó¤Ç¤·¤ç¡£ÆüËÜ¤Ï¶âÍø0¡ó¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆ±¤¸3¡óÄøÅÙ¤À¤«¤é¡¢¼Â¼Á¶âÍø¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹3¡ó¡£¼Â¼Á¶âÍø¤Îº¹¤Ï5¡ó°Ê¾å¤¢¤ë¤ï¤±¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¤â¤¦¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¯¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆüËÜ¤¬Íø¾å¤²¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤¬Íø²¼¤²¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¼Á¶âÍø¤Îº¹¤¬3¡ó°Ê²¼¤Ë¼ý¤Þ¤ì¤Ð¡¢±ß¥¥ã¥ê¡¼¥È¥ì¡¼¥É¡Ê¶âÍø¤ÎÄã¤¤±ß¤Ç¼ÚÆþ¡¢¤½¤Î»ñ¶â¤ò³°²ß¤ËÅ¾´¹¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë¼êË¡¡Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÊÌ¤ÎÄÌ²ß¤Ç¤ä¤í¤¦¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢±ß°Â¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¤È»×¤¦¡£
¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê±ßÇã¤¤¤¬µ¯¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤¤¤Þ¤Î±ßÇä¤ê¤Ï»ß¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
----------
¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¡Ê¤Ñ¤È¤ê¤Ã¤¯¡¦¤Ï¡¼¤é¤ó¡Ë
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í
·ÝÌ¾¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡£1970Ç¯¡¢ÊÆ¡¦¥³¥í¥é¥É½£½Ð¿È¡£93Ç¯¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³ØÈæ³Ó½¡¶µ³ØÉôÂ´¶È¡£Æ±Ç¯ÍèÆü¡£Ê¡°æ¸©¤Ç±Ñ¸ì¶µ»Õ¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢97Ç¯¡¢µÈÅÄâÃ¤È¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥ó¡×¤ò·ëÀ®¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØµÕ¶ÎÏ¡Ù¡ÊSB¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
----------
¥¨¥ß¥ó¡¦¥æ¥ë¥Þ¥º¡Ê¤¨¤ß¤ó¡¦¤æ¤ë¤Þ¤º¡Ë
¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È
¥È¥ë¥³¡¦¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë½Ð¿È¡£2004Ç¯¤ËÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉô¤òÂ´¶È¡£2006Ç¯¤ËÆ±Âç³Ø¿·ÎÎ°èÁÏÀ®²Ê³Ø¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¤·¡¢À¸Ì¿²Ê³Ø½¤»Î¤ò¼èÆÀ¡£2006Ç¯ÌîÂ¼ëú·ô¤ËÆþ¼Ò¡£2016Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤ÇÊ£´ã·ÐºÑ½Î¤Î¼èÄùÌò¡¦½ÎÆ¬¤òÌ³¤á¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥Ð¡¼¥É¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤òÀßÎ©¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÌ´¤ò¤ª¶â¤ÇÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¡°ìÀ¸»È¤¨¤ëÅê»ñÇ¾¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¡¢¡ØÀ¤³¦¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØÂç¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¡ª¡¡ÆüËÜ³ô¤¬¶¯¤¤¡Ù¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÊø²õ¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡ØÊÆÃæ¿·ÎäÀï¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤ÇÆüËÜ·ÐºÑ¤ÏÉ¬¤ºÉâ¾å¤¹¤ë ÎáÏÂ»þÂå¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï30Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡Ù¡Ê¤«¤ä½ñË¼¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È ¥¨¥ß¥ó¡¦¥æ¥ë¥Þ¥º ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡áËö¼¡½¨É§¡Ê¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡Ë°áÁõ¶¨ÎÏ¡áperky room STYLIA¡Ê¥¨¥ß¥ó¡Ë¡¡¹½À®¡á¸þ»³ Í¦¡Ë