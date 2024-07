アメリカのある家庭で飼われている犬が、庭から抜け出して外に出てしまった。しかし帰ってきた時には、子猫も一緒だった。犬は玄関口で出迎えた飼い主に「ママ、この子飼ってもいいよね?」と言わんばかりに、そのまま子猫を自宅の中に招き入れたという。ブラジルの動物情報ニュースメディア『Amo Meu Pet』などが伝えている。ブラジルでアーティストとして活動するInstagramアカウント名「frachecu」さんが5月22日、自ら描いたアニメーションを組み合わせた動画を投稿したところ、注目を集めた。アニメーションは、米テキサス州テイラー郡アビリーン在住のモニカ・バークスさん(Monica Burks)が飼っているメスの犬“ヘイゼル(Hazel)”のストーリーだった。

ブラジルの動物情報ニュースメディア『Amo Meu Pet』によると、ヘイゼルはヨークシャー・テリア、チワワ、プードルのミックスで、雨が降りしきる2019年9月30日に庭から抜け出して外に出て行ってしまったという。モニカさんはヘイゼルの姿が見えなかったため心配になり、捜しにいこうとした。そしてモニカさんが玄関を出ようとした時、ヘイゼルは小走りで自宅に向かってきた。ところがモニカさんは、そこに子猫が一緒にいることに気づいた。どうやらヘイゼルは迷い猫を連れてきたようで、子猫が来た道を後戻りしそうになると、そばに駆け寄り子猫を自宅に連れていこうとしたのだ。子猫はすっかりヘイゼルに懐いているようで、玄関まで来ると「ミャー、ミャー」と鳴きながらヘイゼルの後を追って中に入ろうとした。しかし子猫は、玄関の段差をうまく越えられず後ろに転がってしまうと、ヘイゼルはすかさず子猫を優しくくわえて運んであげたのだった。そんなヘイゼルの子猫に対する愛情を見て、モニカさんは子猫に“シーバ(Sheba)”と名前をつけて、そのまま世話をすることにした。雨に濡れて路上でひとりぼっちだった子猫は、ヘイゼルのおかげで温かい家族を手に入れた。モニカさんは当時、メディアの取材に対してこのように語っている。「シーバは元気いっぱいで愛嬌たっぷりの子猫で、ヘイゼルが連れてきた時は、私の手のひらほどの大きさしかありませんでした。私は皆さんに、『ペットを飼うのに大金をかける必要はない』と伝えたいのです。救助や新しい家族が必要な犬や猫は山ほどいますから。」「娘と私は、母犬に拒絶されてしまった生後5週ほどのヘイゼルとそのきょうだいを保護しました。この子たちは、私にたくさんの喜びと笑いをもたらしてくれたのです。たぶん、私がこの子たちを救ったのではなく、この子たちが私を救ってくれているんだと思いますよ。」その後、シーバはモニカさんの兄弟マイケルさん(Michael)が飼うこととなったが、モニカさんとマイケルさんはヘイゼルとシーバが一緒にいられるように、2匹で会う時間を作ってあげているそうだ。画像は『My Positive Outlooks 「Tiny dog out for potty break finds abandoned kitten on the street and leads it home to take shelter」(YouTube)』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)