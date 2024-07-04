Î´¤Î¾¡¡¢ÌÔ½ë¤Î½Ð·Î¸Å¤Ë¶ì¾Ð¤¤¡¡2Æü¤Ë·ëº§È¯É½¡¢»°ÌòÉüµ¢ÌÜ»Ø¤¹
¡¡ËëÆâÎ´¤Î¾¡¤¬4Æü¡¢¼ÇÅÄ»³Éô²°¤Ø½Ð·Î¸Å¤·¡¢Æ±¤¸¤¯½Ð·Î¸Å¤ÎËëÆâ°ì»³ËÜ¡¢½½Î¾ÅçÄÅ³¤¤È·×17ÈÖ¼è¤Ã¤¿¡£¤¦¤À¤ë¤è¤¦¤ÊÌÔ½ë¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¸åÈ¾¤Ï°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡ÖµÞ¤Ë½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´·¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¸µ´ØÏÆ¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ï2¾ì½ê¤Ö¤ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ÇÅìÁ°Æ¬6ËçÌÜ¤Ë¾å¾º¡£2Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÊ¤«¤é¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È»°ÌòÉüµ¢¤Ø¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê·Î¸Å¤·¤Æ¡¢¾å¤¬¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£