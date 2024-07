◆「TOBE」スポーツ競技イベント開催決定

【モデルプレス=2024/07/04】滝沢秀明氏が設立した「TOBE」が、8月11日に東京ドームにて「令和6年能登半島地震」復興チャリティーイベント「Act for HOPE to HEROes PROJECT in TOKYO DOME」を開催することがわかった。7月4日、公式サイトにて発表された。同イベントは「TOBE」アーティストによるスポーツ競技イベントで、数曲の歌唱も予定。利益については「皆さまと想いをひとつにして、被災地の子どもたちのために、役立てる予定です」と伝えた。

また、出演者は三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.、wink first(TRAINEE)、DeePals(TRAINEE)、TRAINEEを予定。スケジュールの都合により影山拓也(IMP.)、大東立樹は出演しないと発表されており、今後も出演者は変更する可能性があるとしている。なお、「TRAINEE」は同事務所の研修生。wink first(ウィンクファースト)は今年3月、DeePals(ディーパルズ)は今年6月に新グループとしてお披露目された。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】