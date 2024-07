【バットマン Rebirth(ブラック/ブルー)】2025年10月~2026年1月 発売予定価格 通常版:各158,290円 DXボーナス版:各193,490円

プライム1スタジオは、スタチュー「バットマン Rebirth(ブラック/ブルー)」を2025年10月から2026年1月に発売する。同社ECサイトにて予約を受け付けており、価格は各158,290円。

本製品は、ヒーローたちの新しい物語を紡いだ「DCユニバース:リバース」より、2010年代中盤のコミックシーンを飾ったシリーズからゴッサム・シティの守護者・バットマンを、同社のフィギュアブランド「アルティメットプレミアムマスターライン」より1/4スケールでスタチュー化したもの。

イエローゴールドで縁取られたバットシンボル、パープルの裏地が美しい肩にフィットしたマント、トランクスレスのグレースーツ。コミックアーティスト、グレッグ・カプロが生んだデザインを、ヒロイックな姿で作り上げました。リアルなポージングと筋肉、コミック的なドレープとシャドウ、両者を最良のバランスで組み合わせ、3次元と2次元が融け合う独特の存在感を生み出している。

また付き従うように舞う蝙蝠の群れ、石造りの彫像や建築物も作品世界を感じさせる仕上がり。眼下に広がるゴッサム・シティが浮かび上がるような造形となっている。

また本製品では、世界限定300体で発売するDXボーナス版も用意され、多彩な頭部パーツが付属し、犯罪者を見下ろし、急降下のタイミングを計る様子や、対峙したヴィランに怒りを向ける様子、空を見上げて迫りくる脅威に備える様子など、様々なシーンを演出することができる仕様となっている。価格は各193,490円。

カラーリングはベーシックなブラックのほか、力感みなぎる佇まいをブルーのカラーリングで表現したバージョンも発売を予定している。

「バットマン Rebirth(ブラック)」

「バットマン Rebirth(ブルー)」

「バットマン Rebirth(ブラック) DXボーナス版」

「バットマン Rebirth(ブルー) DXボーナス版」

スケール:1/4スケール サイズ:全高 710mm × 全幅 570mm × 奥行 530mm 重量:約16.7kg 素材:ポリストーン(一部に別素材使用) セット内容特製ベーススケール:1/4スケール サイズ:全高 710mm × 全幅 570mm × 奥行 530mm 重量:約16.7kg 素材:ポリストーン(一部に別素材使用) セット内容特製ベーススケール:1/4スケール サイズ:全高 710mm × 全幅 570mm × 奥行 530mm 重量:約19.8kg 素材:ポリストーン(一部に別素材使用) セット内容頭部パーツ×4(左下向き、正面怒り、右下向き、左上向き)右手パーツ×2(拳、ボーナス特典:バットラング)ヘッドスタンド×3特製ベーススケール:1/4スケール サイズ:全高 710mm × 全幅 570mm × 奥行 530mm 重量:約19.8kg 素材:ポリストーン(一部に別素材使用) セット内容頭部パーツ×4(左下向き、正面怒り、右下向き、左上向き)右手パーツ×2(拳、ボーナス特典:バットラング)ヘッドスタンド×3特製ベース

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: TM & (C) WBEI. (s24)

