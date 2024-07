【「Fallout」mini POP UP STORE in INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店】開催期間:7月12日~8月4日会場:INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店内所在地:東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

インフォレンズは、「Fallout」mini POP UP STOREを「INFOLENS GEEK SHOP」池袋パルコ店内にて7月12日より8月4日にかけて開催する。

ゲーム公式グッズの専門店「INFOLENS GEEK SHOP」の池袋PARCO店の店内に、実写ドラマ化も話題となったRPG「Fallout」の公式グッズを取り揃えたmini POP UP STOREが期間限定で開催される。

会場内ではドラマモチーフの商品や世界数量限定の特別キットなど、ブランドTUBBZの「Fallout」シリーズ国内未発売商品を取りそろえた特設コーナーが展開。また、ゲームの素材を用いた装飾や展示物も設置される。

さらに、対象商品購入で数量限定の特典ステッカーがプレゼントされるなど、「Fallout」ファン必見の夏のイベントとなっている。

【取り扱い商品】

Fallout Vault Dwellers Welcome Kit(数量限定) 価格:15,800円

Fallout ボルトボーイキーホルダー(Charisma) 価格:2,200円

Fallout メタルサインプレート(全2種) 価格:各3,300円

Fallout プルオーバーパーカー(NUKA GIRL) 価格:12,100円

TUBBZコスプレダック Falloutシリーズ(5種) 価格:各2,860円

【購入特典】

対象商品を税込5,000円購入毎に「特製ダイカットステッカー(全6種/ランダム)」が1枚プレゼントされる

FALLOUT(R) 76 (C)2020 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. FALL OUT, BETHESDA and related logos are trademarks or registered trademarks of Zeni Max Media

Inc. or its affiliates in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.