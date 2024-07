ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は4日、「ハロウィーン・イベント 2024」概要を発表した。9月5日から順次開幕する。昼は、今年もDJピカチュウらが登場し、パークの仲間たちと一緒に歌って踊れる超熱狂体験の『ハハハ! ハロウィーン・パーティ』で盛り上がる。昨年も大盛況だった 世界中で愛されるポケモンたちのハロウィーン・パーティを今年も開催。DJピカチュウと、DJゲンガーなどゴーストタイプのポケモンたち と一緒にド派手な音楽に合わせてジャンプして踊って、全員が主役になれる 『ポケモン・ジャンピン・ハロウィーン・パーティ』となる。

さらに、今年はポケモンたちと間近でふれ合える 『ポケモン・チャージアップ! ハロウィーン・グリーティング』に、パーク初ゴーストタイプのポケモン「ヒトモシ」「バケッチャ」が登場する。▼『ハハハ! ハロウィーン・パーティ』(9月5日〜11月4日)■ポケモン・ジャンピン・ハロウィーン・パーティ ※POWER UP!エネルギッシュな音楽&ノリがクセになる!ド派手でユカイなハロウィーン・パーティ!DJピカチュウ&DJゲンガーとゴーストタイプのポケモンたちによる最高にユカイなハロウィーン・パーティが今年も!DECO*27による超アガるオリジナル楽曲やおなじみのポケモンのサウンドをアレンジした音楽に合わせて、みんなで一緒にクラップ&ジャンプ!ココロとカラダのエネルギーを大放出すれば、ボルテージはMAXに!みんなが主役の最高にアツいパーティでシビれまくろう! ノリノリの照明にさらに気分がアガる"サンセットショー"も!開催場所:グラマシーパーク開催時間:日によって異なる※サンセットショーは10月14日〜11月4日に開催■ポケモン・チャージアップ! ハロウィーン・グリーティング ※POWER UP!ポケモンたちに超接近!合言葉&ポーズをキメて写真を撮ろう! DJピカチュウ&DJゲンガーに、ミミッキュ、ジュペッタ、ムウマ、さらに今年はバケッチャ、ヒトモシも登場! 出現スポットも増えて、遭遇チャンスもグンとアップ!大好きなポケモンたちに、楽しい合言葉でワクワクを伝えたら、とっておきのポーズで「ハイ、チーズ!」 ここだけの超ハッピーな思い出を残そう!開催場所:アニメ・セレブレーション前/デランシーストリート開催時間:日によって異なる