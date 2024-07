東京ディズニーリゾートの夢と笑顔を全国の皆さまへお届けする「東京ディズニーリゾート・スペシャルドローンショー」が2024年夏以降に開催される全国数か所の花火大会で実施されます。

開催:静岡県静岡市 7月20日(土)安倍川花火大会

(2024年7月4日現在)

※悪天候やその他の理由により中止、一部内容変更の可能性があります。

※その他の参加する花火大会につきましては、決定次第、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトで発表されます

このプログラムは、総計約1,500機のドローンが一斉に夜空へ飛び立ち、ディズニーキャラクターをまるで輝く星のように夜空に大きく描く、約15分間のドローンショーです。

ミッキーマウスやディズニー映画『美女と野獣』、『リトル・マーメイド』をイメージしたシーンのほか、6月6日にオープンした東京ディズニーシー®の8番目となる新たなテーマポート「ファンタジースプリングス」内にある「フローズンキングダム」、「ラプンツェルの森」、「ピーターパンのネバーランド」の3つのエリアをイメージしたシーンも盛り込まれ、花火大会を訪れたゲストを東京ディズニーリゾートの夢の世界へと誘います。

昨年よりシーン数が増え、よりファンタジー溢れるディズニーの世界を感じていただける「東京ディズニーリゾート・スペシャルドローンショー“マジック・イン・ジ・エア”」

2024年夏以降に巡回されます。

※写真はイメージです。©Disney

