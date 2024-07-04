¡Ö¤Ê¤¼»ä¤Ë»÷¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×À°·Á¤·¤Æ¾¡¤ÁÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ËÌ¼¤ÎÍÆ»Ñ¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¡ÄÃËÁ°¤ÊÉ×¤ÎÈ¯¸À¤ËÆÉ¼Ô¤â´¶Æ°¡ª¡¡
²È¤¬ÉÏ¤·¤¯³Ø¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤æ¤¦¤ß¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤Ë½Ð¤ÆÀ°·Á¤·ÅØÎÏ¤·¤ÆÇ¯¼ý3,000Ëü±ß¤ÎÉ×¤È¸«»ö·ëº§¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Þ¤µ¤Ë¿ÍÀ¸¤Î¾¡¤ÁÁÈ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡Ä¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÎÌ¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡£
ÉÏ¤·¤¤¿È¤«¤é¾¡¤ÁÁÈ¤Ø¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÍÆ»Ñ¤Î¤ª¤«¤²
¡Ö²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤¡×Ì¼¤Î¤¿¤á¤ËÊì¤Ï²¿¤ò¤¹¤Ù¤¡©
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¤ì¤¤¤´¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¸½¼Â¤Ï¥·¥Ó¥¢¤Ê¤â¤Î¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÍÆ»Ñ¤òÉð´ï¤Ë¹¬¤»¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤æ¤¦¤ß¤ÏÃ¯¤è¤ê¤½¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤À¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤ÎÍÆ»Ñ¤¬Îô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï2024Ç¯3·î3Æü¤è¤ê¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿ÀÃ«¤â¤Á¤ÎÌ¡²è¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸½¼Â¤Ï¥·¥Ó¥¢¡Ä¤Ç¤â¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¡ª
¡Ö½÷¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤ÎÉ¾²Á¤«¤éÆþ¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤æ¤¦¤ß¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¸½¼Â¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¿Æ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¦ÍÆ»Ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬Ìµ¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢ÍÆ»Ñ¤Ë¤è¤ëº¹ÊÌ¤Ï³Î¼Â¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£Èþ¿Í¤ÇÀ³Ê¤¬ÎÉ¤¤¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤ë¡£ÍÆ»Ñ¤ËÎô¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÉÔÍø¤Ê¤Î¤ÏÅöÁ³¡£¿Æ¤¬Ìµ¶µÍÜ¤Ê¤³¤È¡¢·ÐºÑÅª¤Ëº¤µç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÅù¤ÈÆ±Åù¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ËÍø¤¹¤ëÌÌ¤Ê¤ó¤Æ°ì¤Ä¤âÌµ¤¤¡£¸½¼Â¤Ï¥·¥Ó¥¢¤À¡£
¡¦¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÈà½÷¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ð¤±ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤Â¾¿Í¡¦¼Ò²ñ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÈà½÷¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ð¤±ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤Â¾¿Í¡¦¼Ò²ñ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢ÍÆ»Ñ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡ª¡¡¤È·ãÎå¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦»ä¤Ï°ì½ÅâÛ¤ÇÌÜ¤Ï¾®¤µ¤¯¿ÈÄ¹¤Ï150£ã£í¤ÇÄã¤¯ÂÎ½Å¤Ï55Ô¤Ç¤ª¸«¹ç¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Ï´ã¤ÏÆó½ÅâÛ¤Ç¥¹¥ê¥à¤ÊÂÎ·Á¤Ê¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬»ä¤ÎÍÆ»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ì¸À¤â¤¤¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÍÆ»Ñ¤Ë¼«¿®¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ÎºÊ¤äÉ×¤¬¥Ö¥µ¥¤¥¯¤Ç¤â¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÈ¿È»þÂå¤Ï²Ä°¦¤¤¿¦¾ì¤Î¿Í¤ä³Ø¹»¤Î¥¯¥é¥¹¤Î»Ò¤¬²¿¤ÎÅØÎÏ¤âÌµ¤·¤ËÆÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¯»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Þ¤Þ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤ªÊì¤µ¤ó¡¢Ì¼¤µ¤ó¤¬¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë°é¤Ä¤è¤¦ÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¢¤²¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤¤¤¯¤é²Ä°¦¤¯¤Æ¤Á¤ä¤Û¤ä¤µ¤ì¤Æ¤â¡ÖÎð¤ò¤È¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂçÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡¦Âç¾æÉ×¡ª¡¡Âç¾æÉ×¡ª¡¡²æ¤¬²È¤ÎÌ¼¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î»þ¤Ï Ã¶Æá¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥Ý¥Ã¥Á¥ã¥ê°ì½Å¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È´é¤¬à¥¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·À®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤âÃ»½ê¤â¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ï¼«Ê¬¤ËÍ¤Ã¤¿ÈþÍÆ¤ä¼ñÌ£¤ò¸«¤Ä¤±¥¤¥¥¤¥µ±¤¤¤Æ¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼ã¼ê½÷Í¥¤µ¤ó»÷¤Î»Å»ö¤â¥Ð¥ê¥Ð¥ê½ÐÍè¤ë¼«Ëý¤ÎÌ¼¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¦¹ÎÄê¤µ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿»Ò¤Ïí¿¤ò¸í¤é¤Ê¤¤¸Â¤êÏÄ¤Þ¤Ê¤¤¡£ÉÔ´ïÎÌ¤ÇÊÈ¤ßÁ´³«¤Ç°é¤Ã¤¿»Ò¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤°ÕÃÏ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î»Ò¤ÏÀº¬¤¬Í¥¤·¤¯°é¤Á¤½¤¦¡£ÍÆ»Ñ¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¿ê¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Î²á¤´¤·Êý¤¬´é¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤·¡£
¡¦Âç¾æÉ×¡ª¡¡Âç¾æÉ×¡ª¡¡²æ¤¬²È¤ÎÌ¼¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î»þ¤Ï Ã¶Æá¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥Ý¥Ã¥Á¥ã¥ê°ì½Å¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È´é¤¬à¥¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·À®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤âÃ»½ê¤â¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ï¼«Ê¬¤ËÍ¤Ã¤¿ÈþÍÆ¤ä¼ñÌ£¤ò¸«¤Ä¤±¥¤¥¥¤¥µ±¤¤¤Æ¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼ã¼ê½÷Í¥¤µ¤ó»÷¤Î»Å»ö¤â¥Ð¥ê¥Ð¥ê½ÐÍè¤ë¼«Ëý¤ÎÌ¼¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¦¹ÎÄê¤µ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿»Ò¤Ïí¿¤ò¸í¤é¤Ê¤¤¸Â¤êÏÄ¤Þ¤Ê¤¤¡£ÉÔ´ïÎÌ¤ÇÊÈ¤ßÁ´³«¤Ç°é¤Ã¤¿»Ò¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤°ÕÃÏ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î»Ò¤ÏÀº¬¤¬Í¥¤·¤¯°é¤Á¤½¤¦¡£ÍÆ»Ñ¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¿ê¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Î²á¤´¤·Êý¤¬´é¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤·¡£
ÌÂÁö¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌ¼¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤ëÉ×ÉØ¤Î»Ñ¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡¦ÎÞ½Ð¤¿¡ª ²ÈÂ²°ì´Ý¤Ç¹¬¤»¤Ê°ìÀ¸¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¡£
¡¦¥É¥í¥É¥í¤·¤¿ÏÃ¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀ¶¡¹¤·¤¤ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦¥É¥í¥É¥í¤·¤¿ÏÃ¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀ¶¡¹¤·¤¤ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£
Ì¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¡Ä¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ì¼¤ò»×¤¦¤¢¤Þ¤êÌÂÁö¤¹¤ë¤æ¤¦¤ß¡£Èà½÷¤¬»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤²ò·èºö¤Ï¡©
(¥®¡¼»Ò)