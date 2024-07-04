　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42808.81　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41376.78　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41359.66　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41063.67　　ボリンジャー:＋3σ(25日)

40913.65　　★日経平均株価4日終値

40494.90　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40400.65　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40020.80　　6日移動平均線
39910.50　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39737.63　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39693.65　　均衡表転換線(週足)
39613.02　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39294.12　　均衡表転換線(日足)
39294.12　　均衡表基準線(週足)
39074.61　　25日移動平均線
39005.54　　75日移動平均線
38910.41　　均衡表雲上限(週足)
38731.15　　13週移動平均線
38461.35　　26週移動平均線
38411.58　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38385.99　　均衡表雲下限(週足)
37849.27　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37748.56　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37344.04　　均衡表基準線(日足)
37085.54　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37068.35 　　新値三本足陰転値
37012.20　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36967.40　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36104.59　　200日移動平均線
36085.52　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35563.04　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34113.89　　ボリンジャー:-3σ(26週)
33593.09　　均衡表雲上限(日足)
30793.88　　均衡表雲下限(日足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　96.86(前日92.01)
ST.Slow(9日)　　92.63(前日87.30)

ST.Fast(13週)　 71.45(前日70.34)
ST.Slow(13週)　 57.01(前日56.64)

［2024年7月4日］

株探ニュース