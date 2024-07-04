【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(4日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42808.81 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41376.78 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41359.66 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41063.67 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40913.65 ★日経平均株価4日終値
40494.90 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40400.65 ボリンジャー:＋2σ(25日)
40020.80 6日移動平均線
39910.50 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39737.63 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39693.65 均衡表転換線(週足)
39613.02 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39294.12 均衡表転換線(日足)
39294.12 均衡表基準線(週足)
39074.61 25日移動平均線
39005.54 75日移動平均線
38910.41 均衡表雲上限(週足)
38731.15 13週移動平均線
38461.35 26週移動平均線
38411.58 ボリンジャー:-1σ(25日)
38385.99 均衡表雲下限(週足)
37849.27 ボリンジャー:-1σ(13週)
37748.56 ボリンジャー:-2σ(25日)
37344.04 均衡表基準線(日足)
37085.54 ボリンジャー:-3σ(25日)
37068.35 新値三本足陰転値
37012.20 ボリンジャー:-1σ(26週)
36967.40 ボリンジャー:-2σ(13週)
36104.59 200日移動平均線
36085.52 ボリンジャー:-3σ(13週)
35563.04 ボリンジャー:-2σ(26週)
34113.89 ボリンジャー:-3σ(26週)
33593.09 均衡表雲上限(日足)
30793.88 均衡表雲下限(日足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 96.86(前日92.01)
ST.Slow(9日) 92.63(前日87.30)
ST.Fast(13週) 71.45(前日70.34)
ST.Slow(13週) 57.01(前日56.64)
［2024年7月4日］
株探ニュース