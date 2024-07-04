³Ú¤·¤ß¤Ï¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¤Î°ìÎÝÂ¦¡×¡¡»³ÀîÊæ¹â¡õ·ª¸¶ÎÍÌð¡¢µå±ã¤ÎÁª¼ê´ÖÅêÉ¼¤ÇÁª½Ð
¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¶áÆ£¤ÏÁª¼ê´ÖÅêÉ¼¤Ç¤â12µåÃÄºÇÂ¿ÆÀÉ¼
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ï4Æü¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2024¡×¤ÎÁª¼ê´ÖÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡¢ÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¤Î¤Û¤«¡¢»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡¢·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¤Î·×4Ì¾¤¬Áª½Ð¡£¶áÆ£¤ÏÁª¼ê´ÖÅêÉ¼¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤ò³ÍÆÀ¡£ÌøÅÄ¤Ï²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢µå±ã½Ð¾ì¤ò¼Âà¤¹¤ëÊý¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿»³Àî¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅðÎÝ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤ËÅðÎÝ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç1²ó¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÂ¤â»ý¤Ä¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£Áö¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë·ª¸¶¤Ï»³Àî¤Ë¡ÈÂÐ¹³¡É¤Î¿´¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£¡ÖÅðÎÝ¤ò»É¤·¤¿¤¤¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç½Ð¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¡ÊÁ´¥Ñ¤Î¡ËÃæÅè¡ÊÁï¡Ë´ÆÆÄ¤ËÄ¾ÁÊ¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¥Õ¥ë¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð¤Ã¤¿¡£2021Ç¯°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÊá¼ê¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î°ÕÍß¤ò¸«¤»¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëµå±ã¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î»°ÎÝÂ¦¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ê¤¯¡Ê¼çºÅÂ¦¤Î¡Ë°ìÎÝÂ¦¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£·ª¸¶¤¬¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¤Î°ìÎÝÂ¦¥Ù¥ó¥Á¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢»³Àî¤â¡ÖËÍ¤â°ìÎÝÂ¦¤Î¥Ù¥ó¥Á¤¬¡Ê³Ú¤·¤ß¡Ë¡£Î¢¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤È¤«¤¢¤ì¤Ð¡£¤½¤³¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡5·îËö¤Ë±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤òÄË¤á¡¢ÀïÀþ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÌøÅÄ¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¥×¥í¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Ç¤½¤ÎÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤¿Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤È¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¡Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥°¡¼¡Ê»³ÀîÁª¼ê¡Ë¥¯¥ê¡Ê·ª¸¶Áª¼ê¡Ë¡¢MVP³Í¤ì¤ë¤è¤¦¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡£½Ð¾ì¤ò¼Âà¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¡¢Æ±Î½¤ËÇ®¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡23Æü¤ÎÂè1Àï¤Ï¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¢24Æü¤ÎÂè2Àï¤Ï¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸á¸å6»þÈ¾¤«¤é»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡ÊÈÓÅÄ¹ÒÊ¿ / Kohei Iida¡Ë