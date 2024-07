ロッテリアに、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」とコラボレーションしたロッテリアオリジナル「みんなあつまれ!すみっコとどきどき♪キッズセット」が登場!

「すみっコ」たちがスポーツや吹奏楽などの部活動をしている「すみっコ部」テーマのおもちゃ付きです☆

ロッテリア「みんなあつまれ!すみっコとどきどき♪キッズセット」

販売期間:2024年7月12日(金)〜9月上旬(なくなり次第終了)

販売時間:10:30〜

販売店舗:全国のロッテリア(さいたまスーパーアリーナ店、ZOZOマリンスタジアム店を含む一部店舗を除く)

内容:「キッズセットメニュー」1種類+「すみっコぐらしおもちゃ」1種類

キッズセットメニュー:キッズ チーズバーガーセット、キッズ てりやきバーガーセット、チキンからあげっとセット、おてがるパンケーキセット

すみっコぐらしおもちゃ:たいせん!すみっコピンポン、ゴーゴー!すみっコサッカー、くるっと♪すみっコダンスこま

ロッテリアが、サンエックスのキャラクター「すみっコぐらし」とコラボレーションした「みんなあつまれ!すみっコとどきどき♪キッズセット」を販売!

セットは「キッズ チーズバーガーセット」「キッズ てりやきバーガーセット」「チキンからあげっとセット」「おてがるパンケーキセット」の4種がラインナップされます。

おもちゃは、「すみっコぐらし」たちがスポーツや吹奏楽などの部活動をしている「すみっコ部」テーマのおもちゃ3種類の中から1種類を選択可能です☆

「すみっコぐらしおもちゃ」たいせん!すみっコピンポン

サイズ:ラケット約H145×W90mm・ボール約Φ40mm

家族やお友だちと一緒にお部屋の中で遊べるボール付きのピンポンセット。

ラケットは、「ねこ」と「とかげ」デザインの夏らしいボーダー柄デザインです。

本体と連動したカラーのラケットを持つ「ねこ」と「とかげ」がかわいい☆

「すみっコぐらしおもちゃ」ゴーゴー!すみっコサッカー

サイズ:約Φ200mm

サッカーボールデザインのビニール製ボール。

サッカーや水泳をする「すみっコ」たちと、ロッテリアの人気メニューが描かれています。

水遊びにも使える素材なので、夏に大活躍まちがいなしのグッズです☆

「すみっコぐらしおもちゃ」くるっと♪すみっコダンスこま

サイズ:こま約Φ65×H70mm、あそびシートH148×W210mm

組み立てるとこまになるクラフトおもちゃのセット。

吹奏楽と運動部姿の「すみっコ」たちがデザインされています。

ダンスフロアをイメージした円の中でこまを回してバトルしたり、こまの指示に従って体を動かすダンス遊びが楽しめる、両面デザインのあそびシート付きです。

キッズ チーズバーガーセット

価格:590円

内容:キッズ チーズバーガー・フレンチフライポテトS・ドリンクS

「キッズ チーズバーガーセット」は、キッズ チーズバーガーと

フレンチフライポテトS、ドリンクSのセット。

ふっくらのバンズで挟んだジューシーなパティとまろやかなチーズを堪能できます。

キッズ てりやきバーガーセット

価格:610円

内容:キッズ てりやきバーガー・フレンチフライポテトS・ドリンクS

キッズ てりやきバーガーと、フレンチポテトフライS、ドリンクSのセット。

キッズ てりやきバーガーは、1987年から続くロッテリアオリジナルの特製てりやきソースが使われています。

チキンからあげっとセット

価格:490円

内容:チキンからあげっと(3本入り)・フレンチフライポテトS・ドリンクS

「チキンからあげっと」のセットメニュー。

日本人になじみ深いからあげの味をもとに、しょうゆベースで味付けされたチキンフライです。

おてがるパンケーキセット

価格:490円

内容:おてがるパンケーキ(2枚)・フレンチフライポテトS・ドリンクS

もっちりとした食感が特徴の「おてがるパンケーキ」のセット。

メープル風のシロップとマーガリン付きです。

部活を楽しむ「すみっコ」デザインのおもちゃが付いたキッズセットメニュー。

4種類のセットメニュー、3種類のおもちゃの中から1種類ずつを選ぶことができます。

ロッテリアの「みんなあつまれ!すみっコとどきどき♪キッズセット」は、2024年7月12日(金)より発売です☆

