ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は4日、「ハロウィーン・イベント 2024」概要を発表した。9月5日から順次開幕する。アトラクションでは、TVアニメ 『チェンソーマン』と初コラボレーションとなる4Dアトラクション『チェンソーマン・ザ・カオス 4-D』、イブ・ホラー・アトラクション 『バイオハザード・ナイト・オブ・ヒーローズ』の初登場をはじめ、『チャッキーズ・カーニバル・オブ・カオス 〜チャッキーの血塗られた祭典〜』などで恐怖を演出する。

■ チェンソーマン・ザ・カオス 4-D ※NEW!恐怖を乗り越え、悪魔と対峙せよ!チェンソーマンの世界に飛び込む究極体験、解禁。パークに現れたデンジ、アキ、パワー、コベニらと、ゾンビ軍団率いる"ハロウィーン・ホラー・ナイトの悪魔"との戦いに遭遇する究極体験!眼前で飛び散る血しぶきや悪魔の陰湿な息遣いまで再現された、パークならではのチェンソーマンの世界へと体ごと突き落とされる!オリジナルストーリーでおくる過激で予測不能なバトルに、我を忘れて大興奮!開催場所:シネマ 4D シアター開催時間:パークオープン〜パーククローズ■ バイオハザード(TM)・ナイト・オブ・ヒーローズ ※NEW!驚きの360度ライブ・ホラー、誕生。想像を絶する、完全屋外の超臨場体験へ。まったく新しい超臨場ホラー・アトラクションで、バイオハザードの恐怖に全身を包囲される極限体験!迫真のアクションと特殊効果により眼前に現れた、ゲームさながらのリアルなバイオハザード(TM)の世界で事件を目撃せよ!シリーズ歴代ヒーローと共闘し、最凶クリーチャーを倒す、歴史的決着の瞬間に、さあ、立ち向かえ!開催場所:ルイズ N.Y. ピザパーラー裏開催時間:18:00〜パーククローズ■ チャッキーズ・カーニバル・オブ・カオス 〜チャッキーの血塗られた祭典〜R-15仕様の恐怖とグロさに泣き叫べ!あの殺人鬼が暴れまくる、狂ったカーニバル。R-15指定の凶悪メイズに降臨した奴が、殺って殺って殺りまくる!!チャッキーが主催する狂ったサーカスへようこそ…。足を踏み入れると、そこは驚きの地獄絵図。専用グラスを着けて進めば、歪む視界、狂った色彩、失う平衡感覚…。恐ろしく異常な空間の中あらゆる場所から襲いくる、残虐レベル限界超えのチャッキーに、叫ばずにはいられない!開催場所:ステージ18開催時間:10:00〜パーククローズ■「Ado」×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド社会現象となったAdoの楽曲「唱」が、スリル満点ライドと再びコラボ!Adoのゾクゾクするような叫び×爽快なライド体感がシンクロする、あの人気コラボが今年も!昨年社会現象となった楽曲「唱」に、今年は"ブルーローズ隊"Ado隊長の掛け声も加わり、さらにドキドキ、スリル満点! さあ、大空を駆け抜け、心の底から叫びまくれ!開催場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド開催時間:パークオープン〜パーククローズ■死んでも写るのdeath! ハミクマ・グリーティング・フォト ※NEW!ハミクマ or ハミクマソウルを、独り占め&記念撮影!deathかbirthか選べる、究極のグリーティング!「一緒に撮影すれば仲間になれbirth…」「つまり…記念写真は"仲間の証"なのdeath…!!」ダークな世界観で魅了するハミクマ、真っ白な黄泉の国であなたを待つハミクマソウル…。どちらかをチョイスして、独り占め&間近でふれ合える!超特別なハロウィーンの思い出を、写真に残そう!開催場所:フォーティセカンド・ストリート・スタジオ開催時間:日によって異なる■今秋パークで実施中のその他プロダクトデス・イーター〜ホグズミードの危機〜 ※NEW!開催期間:9月6日(金)〜11月4日(月)邪悪な印浮かぶハロウィーンの魔法界に、闇の魔法使い「デス・イーター」降臨!ハロウィーンの夜、ホグズミード村へと向かう小道は、巨大蜘蛛アクロマンチュラの脅威にさらされる恐ろしい「禁じられた森」の様相に…。かつてないほどの不穏な気配が漂う魔法界に、ヴォルデモートに忠誠を誓う闇の魔法使い「デス・イーター」が降臨!マグルを探して村を徘徊する邪悪な魔法使いと村人たちによる壮絶バトルに震撼!そしてあの「闇の印」がホグワーツ城に浮かぶ中、杖の先は居合わせた群衆に向けられて…!開催場所:ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター開催時間:18:00〜パーククローズ