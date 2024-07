パソコンショップアークは7月4日、メイドイン秋葉原のBTO コラボレーションゲーミングパソコン「arkhive Gaming Alliance」シリーズにおいて、『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズできるBTOに対応する。アーク、第14世代Core搭載の『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』推奨ゲーミングPC

アークが動作検証を行って独自の検証基準を満たし、『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』動作認定を受けたゲーミングPC。第14世代Coreプロセッサの搭載で高い性能を備えており、WQHD向けとフルHD向けでそれぞれラインアップする。○AG-IR20B76MGL7-A5EAG-IR20B76MGL7-A5EOS:Windows 11 Home 64ビット(DSP版)CPU:Intel Core i7-14700F(1.5GHz/Turbo 5.4GHz/20(8P+12E)コア/28スレッド/L2キャッシュ28MB/L3キャッシュ33MB/PBP65W)CPUクーラー:MSI MAG CORELIQUID M360 360mmサイズ水冷CPUクーラーマザーボード:MSI PRO B760M-A WIFIメモリー:32GB(16GBx2) Ark Selection Memory DDR5-5600(ARD5-U32G88HB-56B-D)グラフィックス:GeForce RTX 4070 GDDR6X 12GB 搭載グラフィックスカードSSD:2TB - Kingston NV2シリーズ SSD M.2 (PCIEx Gen4 x4)ハードディスク:非搭載(オプション)光学ドライブ:非搭載ケース:Antec CX500M RGBサイズ:210(W)mm x436(D)mm x446(H)mm電源:750W - 80PLUS BRONZE - Antec CSK750H○AG-IR10B76MGL6I-TSEAG-IR10B76MGL6I-TSEOS:Windows 11 Home 64ビット(DSP版)CPU:Intel Core i5-14400F(1.8GHz/Turbo 4.7GHz/10(6P+4E)コア/16スレッド/L2キャッシュ9.5MB/L3キャッシュ20MB/PBP65W)CPUクーラー:DEEPCOOL AK400 サイドフロークーラーマザーボード:MSI PRO B760M-A WIFI DDR4メモリー:16GB(8GBx2) Crucial DDR4-3200(CT2K8G4DFRA32A)グラフィックス:GeForce RTX 4060 Ti GDDR6 8GB 搭載グラフィックスカードSSD:1TB - Kingston NV2シリーズ SSD M.2 (PCIEx Gen4 x4)ハードディスク:非搭載(オプション)光学ドライブ:非搭載ケース:Thermaltake S100 Tempered Glass Snow Edition(CA-1Q9-00S6WN-00)サイズ:220(W)mm x441(D)mm x411(H)mm電源:550W - 80PLUS BRONZE - 玄人志向 KRPW-BK550W/85+