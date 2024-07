ロッテリア×すみっコぐらし、おもちゃ付きキッズメニュー「みんなあつまれ!すみっコとどきどき♪キッズセット」発売、ダンスこま･ピンポンセット･サッカー

ゼンショーグループのハンバーガーショップ「ロッテリア」は7月12日、人気キャラクター「すみっコぐらし」とコラボレーションしたおもちゃ付きのキッズセットを発売する。

今回発売する「みんなあつまれ!すみっコとどきどき♪キッズセット」は、4種類から選べるキッズメニューに「すみっコぐらしおもちゃ(全3種)」が1つ付く。価格はセットによって異なり、490円〜610円(各税込)。

キッズセットで選べる「キッズチーズバーガー」「キッズてりやきバーガー」「チキンからあげっと(3本入り)」「おてがるパンケーキ(2枚)」

全国のロッテリア(さいたまスーパーアリーナ店、ZOZOマリンスタジアム店を含む一部店舗を除く)で取り扱う。販売期間は9月上旬まで。

〈「みんなあつまれ!すみっコとどきどき♪キッズセット」メニュー4種類(価格表記はすべて税込)〉

「みんなあつまれ!すみっコとどきどき♪キッズセット」の選べるキッズメニューは以下の通り。

ロッテリア「みんなあつまれ!すみっコとどきどき♪キッズセット」

◆A.キッズ チーズバーガーセット(590円)

セット内容は、「キッズチーズバーガー」「フレンチフライポテトS」「ドリンクS」「選べるおもちゃ」。

ロッテリア「A.キッズ チーズバーガーセット」

◆B.キッズ てりやきバーガーセット(610円)

セット内容は、「キッズてりやきバーガー」「フレンチフライポテトS」「ドリンクS」「選べるおもちゃ」。

ロッテリア「B.キッズ てりやきバーガーセット」

◆C.チキンからあげっとセット(490円)

セット内容は、「チキンからあげっと(3本入り)」「フレンチフライポテトS」「ドリンクS」「選べるおもちゃ」。

ロッテリア「C.チキンからあげっとセット」

◆D.おてがるパンケーキセット(490円)

セット内容は、「おてがるパンケーキ(2枚)」「フレンチフライポテトS」「ドリンクS」「選べるおもちゃ」。

ロッテリア「D.おてがるパンケーキセット」

〈「みんなあつまれ!すみっコとどきどき♪キッズセット」おもちゃ全3種類〉

セットに付く「すみっコぐらしおもちゃ」は3種類。「たいせん!すみっコピンポン」「ゴーゴー!すみっコサッカー」「くるっと♪すみっコダンスこま」。いずれもなくなり次第終了となる。

◆たいせん!すみっコピンポン

家族や友達と部屋の中で遊べるボール付きのピンポンセット。ラケットは、“ねこ”と“とかげ”をそれぞれデザインしたボーダー柄2色セット。ラケットの大きさは約高さ145mm×幅90mm。ボールは直径40mm。

たいせん!すみっコピンポン/ロッテリア「みんなあつまれ!すみっコとどきどき♪キッズセット」

◆ゴーゴー!すみっコサッカー

サッカーボール風デザインの水遊びにも使えるビニール製ボール。サッカーや水泳をする「すみっコぐらし」のキャラクターたちと、ロッテリアのメニューのイラストが描かれている。本体の大きさは、約直径200mm。

ゴーゴー!すみっコサッカー/ロッテリア「みんなあつまれ!すみっコとどきどき♪キッズセット」

◆くるっと♪すみっコダンスこま

組み立てるとこまになるクラフトおもちゃ2個セット。吹奏楽と運動部姿の「すみっコぐらし」のキャラクターたちをデザインした。付属のあそびシート使うと、円の中でこまを回して競うバトルや、こまの指示に従って体を動かすダンス遊びを楽しめるという。こまの大きさは、約直径65mm×高さ70mm。あそびシートの大きさは、高さ148mm×幅210mm。

くるっと♪すみっコダンスこま/ロッテリア「みんなあつまれ!すみっコとどきどき♪キッズセット」

コピーライト=(c)2024San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

■ロッテリア 公式サイト