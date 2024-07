櫻坂46が、6月15日・16日に開催された「4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム」で初披露した9thシングル表題曲『自業自得』のライブ映像が櫻坂46オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。【関連写真】熱気に満ちあふれた櫻坂46東京ドーム公演【39点】動画は「Thank you Buddies! Thank you everyone!」というメッセージと共にサプライズ的に公開され、2日間で11万人を動員した東京ドーム公演に集まったBuddies(櫻坂46のファンの呼称)の熱狂が伝わるものになっている。なお、動画は7月31日までの期間限定公開となる。

櫻坂46は9thシングル『自業自得』を発表し、楽曲やMusic Video公開時にはXでの世界トレンド1位になる等話題沸騰中で、各種ランキングでもチャートインし、名実共に今のグループの勢いを感じられる。各地の夏フェスや自身のライブも数多く控えており、彼女たちが新曲をどのように表現していくのか、注目したい。