イ・スンユン、ダブルタイトル曲「Waterfall」MV公開…びしょ濡れになりながら熱唱

イ・スンユンがニューアルバム「力性(YEOK SEONG)」を通じ、勇気が必要な人々へメッセージを伝えた。彼は7月3日午後6時、各音楽配信サイトを通じて3rdフルアルバムの先行販売アルバム「力性」の全曲を公開した。同アルバムは、前作である2ndフルアルバム「Shelter Of Dreams」以来、約1年6ヶ月ぶりに発売する新譜だ。イ・スンユンは「力性」で8曲を先行発売し、3rdフルアルバムまでの旅程を続ける。「力性」というアルバム名のように、決まった流れを拒否し、歌謡界で大きな反響を呼び起こすという彼の気持ちを表現した。

アルバムにはダブルタイトル曲「Waterfall」と「POKZOOK TIME」をはじめ、「Strings as a Sword」「SOLD OUT」「Return Match」「28k LOVE!!」「Blown to Me」「Canon」の全8曲が収録された。闇やチェスボード(決まった人生)、システム、結果、純度、目的地、完璧など、それぞれ異なるテーマに逆らう話を盛り込んだ。最初のタイトル曲「Waterfall」は、サイケデリック・オルタナティブスタイルの楽曲で、雄大なオーケストラの演奏とバンドサウンドが調和する。ショートフォームが流行する今、6分を超える楽曲で“ロングフォーム”を掲げ、アルバムのテーマを表わす。時代の流れと融和すること、自分がやりたいことの間で、彼は後者を選び、音楽への情熱を見せた。アルバムの発売に先立って行われたショーケースで彼は「『Waterfall』はなぜ、この時代にタイトル曲になれないのかと悩んだ。6分を超える楽曲であるにもかかわらず、なぜ僕は『Waterfall』をタイトル曲にしたいのかについて悩んだ。どうすれば生命力を与えられるだろうかと悩んで結局、公演で先に披露した」とし「作ってみたら6分になった。監督版だと思ってもらえればいい。短くしたくなかった。聴いてくださる方がいらっしゃるうちに発売しなければならないと思ったし、そのタイミングや時間がちょうど今だと思った」と説明した。「水しぶきが上がった場所で泣いたら、いつのまにか太陽は遠くに沈んでいる。他に行く場所もないのにどうしよう。だるい、だるい、だるくなる」「ひっくり返せ。流れは拒否するよ。ひっくり返せ、滝をひっくり返せ。ここでShoot a fountain into the sky」「僕の噴水を見せてあげる」などの歌詞には、作詞家イ・スンユンの極めて現実的な性向が反映された。特に「僕の噴水を見せてあげる」というテーマを貫く直観的な歌詞を通じて、自身の音楽的な立ち位置を見せるという意図を表現した。「Waterfall」のミュージックビデオには、水を視覚的に表現した多様な映像が盛り込まれた。暴雨の中、バンドパフォーマンスを繰り広げた彼は、群衆とともに堂々と滝に立ち向かい、新しい流れを作るというメッセージを強烈に伝えた。さらに、ギターのネックをこする大胆なパフォーマンスも目を引く。これと共に、もう一つのタイトル曲「POKZOOK TIME」は、闇に逆らうポストガレージスタイルの楽曲で、夏の夜のフェスティバルの最後に登場する花火を連想させるファンキーなサウンドが魅力的だ。クセになるコーラスと、後奏のパワフルなサウンドからバンドの醍醐味を味わうことができる。自身を“部屋の隅の音楽家”と紹介する彼は、「力性」に込めた楽曲を「不埒」という単語で定義した。彼は「今回のアルバムは挑発的で不埒な内容だ。勇気が必要なテーマだった。勇気が必要な人々の、勇気を出すべき瞬間に役立ってほしい」と願いを伝えた。