【USJ:ハロウィーン・イベント 2024】開催期間:9月6日~

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「ハロウィーン・イベント 2024」を9月6日より11月4日にかけて開催する。

毎年恒例のUSJのハロウィーンイベントが今年も開催決定。昼はDJピカチュウたちのショーを始め、パークの仲間たちと一緒に歌って踊れる「ハハハ! ハロウィーン・パーティ」、夜はAdo隊長率いる「治安部隊“ブルーローズ隊”」が初登場し、凶悪ゾンビに立ち向かう「ストリート・ゾンビ」や、昨年話題となった「ゾンビ・デ・ダンス」を体験できる「ハロウィーン・ホラー・ナイト」が開催される。

ほかにも、サンリオキャラクターズよりマイメロディとクロミが特別衣装で登場する「マイメロディ&クロミのハッピー・ハロウィーン・グリーティング」や、「チェンソーマン」との初コラボアトラクション「チェンソーマン・ザ・カオス 4-D」、初登場のライブ・ホラー・アトラクション「バイオハザード・ナイト・オブ・ヒーローズ」など、恐怖体験を味わえる様々なコンテンツが登場予定となっている。

ハロウィーン・イベントのプログラム

ポケモン・ジャンピン・ハロウィーン・パーティ

開催場所:グラマシーパーク

開催時間:日によって異なる

※サンセットショーは10月14日~11月4日に開催

ポケモン・チャージアップ! ハロウィーン・グリーティング

開催場所:アニメ・セレブレーション前/デランシーストリート

開催時間:日によって異なる

ユニバーサル・ワンダーランド・ファン・ファン・ミュージック

開催場所:ユニバーサル・ワンダーランド

開催時間:日によって異なる

ミニオン・モンスターズ・グリーティング

開催場所:ハリウッド・エリア

開催時間:日によって異なる

マイメロディ&クロミのハッピー・ハロウィーン・グリーティング

開催場所:ハリウッド・エリア

開催時間:日によって異なる

パーク中で「トリック・オア・トリート」

開催場所:パーク・ワイド

開催時間:10時~17時

※スーパー・ニンテンドー・ワールド、ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッターを除く

※小学生以下が対象

大人だってトリック・オア・トリート!

開催場所:ユニバーサル・ワンダー・ランド

開催時間:18時~

ストリート・ゾンビ

開催場所:パーク・ワイド(一部エリア除く)

開催時間:9月6日~10月13日 18時~パーククローズ

ゾンビ・デ・ダンス

開催場所:パーク・ワイド(一部エリア除く)

開催時間:9月6日~10月13日 18時~パーククローズ、10月14日~11月4日 19時~パーククローズ

ハミクマ・シャウト・イット・アウト・パーティ

開催場所:グラマシーパーク

開催時間:日によって異なる

チェンソーマン・ザ・カオス 4-D

開催場所:シネマ 4D シアター

開催時間:パークオープン~パーククローズ

バイオハザード・ナイト・オブ・ヒーローズ

開催場所:ルイズ N.Y. ピザパーラー裏

開催時間:18時~パーククローズ

チャッキーズ・カーニバル・オブ・カオス ~チャッキーの血塗られた祭典~

開催場所:ステージ 18

開催時間:10時~パーククローズ

「Ado」×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

開催場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

開催時間:パークオープン~パーククローズ

死んでも写るのdeath! ハミクマ・グリーティング・フォト

開催場所:フォーティセカンド・ストリート・スタジオ

開催時間:日によって異なる

