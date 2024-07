ドイツの都市、ゲルゼンキルヒェンの市長は、テイラー・スウィフトが同市で公演を開催する期間、都市名を“スウィフトキルヒェン(Swiftkirchen)”と一時的に改名することを承認したという。7月2日、市の公式サイトで告知された。ヨーロッパで<The Eras>ツアーを開催中のテイラーは、7月17〜19日にゲルゼンキルヒェンにあるスタジアム、フェルティンス・アレーナにて3夜連続で公演を開く。

#Gelsenkirchen becomes #Swiftkirchen! ????????

