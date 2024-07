ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は4日、「ハロウィーン・イベント 2024」概要を発表した。9月5日から順次開幕する。昼は、DJピカチュウたちのシ『ハハハ! ハロウィーン・パーティ』で盛り上がり、夜は大人気の『ハロウィーン・ホラー・ナイト』でダークの世界に。『ストリート・ゾンビ』には、Ado隊長率いる治安部隊“ブルーローズ隊”が初登場。『ゾンビ・デ・ダンス』は、昨年に続き、Ado「唱」でダンスする。また、独特の世界観で大人気の「ハミクマ」と「ハミクマソウル」によるダークなパーティ『 ハミクマ・シャウト・イット・アウト・パーティ』が初開催となる。

アトラクションでは、TVアニメ 『チェンソーマン』と初コラボレーションとなる4Dアトラクション『チェンソーマン・ザ・カオス 4-D』、イブ・ホラー・アトラクション 『バイオハザード・ナイト・オブ・ヒーローズ』の初登場をはじめ、『チャッキーズ・カーニバル・オブ・カオス 〜チャッキーの血塗られた祭典〜』などで恐怖を演出する。▼『ハハハ! ハロウィーン・パーティ』(9月5日〜11月4日)■ポケモン・ジャンピン・ハロウィーン・パーティ ※POWER UP!エネルギッシュな音楽&ノリがクセになる!ド派手でユカイなハロウィーン・パーティ! DJピカチュウ&DJゲンガーとゴーストタイプのポケモンたちによる最高にユカイなハロウィーン・パーティが今年も!DECO*27による超アガるオリジナル楽曲やおなじみのポケモンのサウンドをアレンジした音楽に合わせて、みんなで一緒にクラップ&ジャンプ!ココロとカラダのエネルギーを大放出すれば、ボルテージはMAXに!みんなが主役の最高にアツいパーティでシビれまくろう!ノリノリの照明にさらに気分がアガる"サンセットショー"も!開催場所:グラマシーパーク開催日時:日によって異なる※サンセットショーは、2024年10月14日(月)〜11月4日(月)に開催■ポケモン・チャージアップ!ハロウィーン・グリーティング ※POWER UP!ポケモンたちに超接近!合言葉&ポーズをキメて写真を撮ろう! DJピカチュウ&DJゲンガーに、ミミッキュ、ジュペッタ、ムウマ、さらに今年はバケッチャ、ヒトモシも登場! 出現スポットも増えて、遭遇チャンスもグンとアップ!大好きなポケモンたちに、楽しい合言葉でワクワクを伝えたら、とっておきのポーズで「ハイ、チーズ!」 ここだけの超ハッピーな思い出を残そう!開催場所:アニメ・セレブレーション前/デランシーストリート開催日時:日によって異なる■ユニバーサル・ワンダーランド・ファン・ファン・ミュージック ※NEW COSTUME!ユニバーサル・ワンダーランドの仲間たちと、ハロウィーンをテーマに楽しくダンス! ユニバーサル・ワンダーランドの仲間たちが、ハロウィーン限定の新コスチュームで、それぞれのエリアにかわいく登場!「モンスターのポーズ」など、ハロウィーンならではの動きを取り入れたユカイなダンスを、 みんなで楽しく踊って触れ合おう!小さなお友だちは、一番前のプレイエリアに集まってね!開催場所:ユニバーサル・ワンダーランド開催日時:日によって異なる■ミニオン・モンスターズ・グリーティング今しか会えない、ハロウィーン仮装のミニオンたちがお出迎え! 本気のハチャメチャ仮装のミニオンたちとふれ合えば、驚きと楽しさでクルーとも一緒に大笑い。この時季だけの特別なパークの仲間たちと、大はしゃぎしよう!開催場所:ハリウッド・エリア/ミニオン・パーク前開催時間:日によって異なる■マイメロディ&クロミのハッピー・ハロウィーン・グリーティングハロウィーン限定衣装に注目!甘辛なかわいさにキュン。とってもキュートなマイメロディとクールなクロミ、甘辛な可愛さが魅力の2人が、USJのハロウィーン限定のスウィートなコスチュームで、今年もグリーティングに登場!二人の魅力に触れられるのは、この時季だけ!開催場所:ハリウッド・エリア開催時間:日によって異なる■パーク中で「トリック・オア・トリート」クルーに、「トリック・オア・トリート!」と唱えよう!かわいいキャンディがGETできちゃうよ!パーク中のあちこちにいるクルーを見つけたら、さぁ、みんなで一緒に「トリック・オア・トリート!」と言ってみて。合言葉をとなえて、かわいいキャンディをもらっちゃおう!開催場所:パーク・ワイド開催時間:10:00 〜 17:00※スーパー・ニンテンドー・ワールド、ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッターを除く※小学生以下が対象■大人だってトリック・オア・トリート! ※NEW!大人もワクワク、楽しめる! 「トリック・オア・トリート!」と唱えて、夜限定のレアなキャンディをGET! 大人も楽しみたい!さぁ、みんなで一緒に「トリック・オア・トリート!」と殻を破って言ってみて。 合言葉をとなえて、夜限定のレアなキャンディもらっちゃおう!開催場所:ユニバーサル・ワンダー・ランド開催時間:18:00〜▼『ハロウィーン・ホラー・ナイト』(9月6日〜11月4日)■ストリート・ゾンビ ※SCALE UP!今年は、Ado隊長率いる治安部隊"ブルーローズ隊"とともに、残虐ゾンビの襲来に立ち向かえ!夜の訪れとともに、ストリートに鳴り響く警報…エリアへと大量になだれ込んできたゾンビたちが、あなたを目がけ奇声を発し、次から次へと襲いかかる…!!パーク中が赤く染まるとさらに恐ろしいことが…!?かつてないゾンビ地獄に抗い打ち勝つ、震えるような興奮を体感せよ。開催場所:パーク・ワイド(一部エリア除く)開催時間:9月6日(金)〜 10月13日(日)18:00〜パーククローズ10月14日(月)〜 11月4日(月)19:00〜パーククローズ■ゾンビ・デ・ダンス ※SCALE UP!ゾンビにまみれて踊りまくれ!歌い手Ado×USJのコラボが今年も登場! 昨年社会現象となったAdoの楽曲「唱」とともに繰り広げる、あの奇怪なストリートでの熱狂ダンスが、再び登場!!破壊力抜群のビートが鳴り響けば、ゾンビが次々襲いくる絶叫空間が、スリリングな宴に変身。鳴り響く叫びとともに、ゾンビと一緒に思わずダンス!!皆一緒に踊り狂って盛り上がる、最強の一体感に大興奮!開催場所:パーク・ワイド(一部エリア除く)開催時間:9月6日(金)〜 10月13日(日)18:00 〜 パーククローズ10月14日(月)〜 11月4日(月)9:00 〜 パーククローズ■ ハミクマ・シャウト・イット・アウト・パーティ ※NEW!ハミクマのダークなパーティ、出現。さあ、心の殻を破って踊り狂え!ハミクマ&ハミクマソウルと皆で一緒に踊り狂う、ダークなパーティがついに降臨! あの不気味楽しい世界観がさらにヒートUP!スリリングなAdoの楽曲『唱』にのってダンスする、ゾクゾクするような一体感に超熱狂!!開催場所:グラマシーパーク開催時間:日によって異なる