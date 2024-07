世界大手の玩具メーカー「マテル」が展開する『メガ ポケモン アドベンチャーワールド』シリーズ。

新たなラインナップとして、しかけがたくさん詰まった「水中を冒険!〜ゼニガメ・コダック・ケイコウオのセット〜」と「ワクワク観覧車!〜ニャース・ゴンべ・ニャオハ・ウパー(パルデアのすがた)のセット〜」が登場!

付属のポケモンフィギュアを動かすことができ、ブロックを組み立てた後も楽しめます☆

マテル『メガ ポケモン アドベンチャーワールド』水中を冒険!〜ゼニガメ・コダック・ケイコウオのセット〜/ワクワク観覧車!〜ニャース・ゴンべ・ニャオハ・ウパー(パルデアのすがた)のセット〜

発売日:2024年7月6日(土)

マテルが展開する、ブロックを組み立ててリアルに再現できる『メガ ポケモン アドベンチャーワールド』シリーズより「水中を冒険!〜ゼニガメ・コダック・ケイコウオのセット〜」と「ワクワク観覧車!〜ニャース・ゴンべ・ニャオハ・ウパー(パルデアのすがた)のセット〜」が登場!

ポケモンフィギュアが動く仕掛け付きで、組み立てた後も楽しめます。

さらに、クリエイター心を刺激する、再現性の高さで人気を誇る、「イーブイが走る!ムービング イーブイ」も同時発売されます。

メガ ポケモン アドベンチャーワールド 水中を冒険!〜ゼニガメ・コダック・ケイコウオのセット〜

価格:4,180円(税込)

ピース数:319ピース

サイズ(cm):W18.5×D14.5×H13.5

水辺と水中が再現できる「水中を冒険!〜ゼニガメ・コダック・ケイコウオのセット〜」

ゼニガメ・コダック・ケイコウオのフィギュア含む合計319ピースのブロックセットになっています。

歯車ブロックに連結したハンドルを回すと、ゼニガメがクルクルとまわって、ケイコウオがスイスイ泳ぎ、コダックが上下にジャンプ!

さらに、他の『メガ ポケモン アドベンチャーワールド』の歯車ブロック付きシリーズと組み合わせて遊ぶと、しかけが連動して、よりダイナミックな動きを楽しめます。

メガ ポケモン アドベンチャーワールド ワクワク観覧車!〜ニャース・ゴンべ・ニャオハ・ウパー(パルデアのすがた)のセット〜

価格:5,280円(税込)

ピース数:393ピース

サイズ:W17.8×D25.4×H20.3cm

観覧車を再現できる「ワクワク観覧車!〜ニャース・ゴンべ・ニャオハ・ウパー(パルデアのすがた)のセット〜」

ニャース・ゴンベ・ニャオハ・ウパー(パルデアのすがた)のフィギュア含む合計393ピースがセットになっています。

歯車ブロックに連結したハンドルを回すと、観覧車がクルクルまわり、ゴンベが前後に走るため、ブロックを組み立てた後も楽しめます。

さらに、他のメガ ポケモン アドベンチャーワールド歯車ブロック付きシリーズと組み合わせて遊ぶこともできるセットです。

メガ ポケモン イーブイが走る!ムービング イーブイ

価格:13,130円(税込)

ピース数:1371ピース

サイズ(cm):W10.6×D26.6×H21.5

細部まで精巧に表現された、イーブイを組み立てられるブロックセット。

草原が再現されたディスプレイ台付きです。

ハンドルを回すと、

イーブイの足やしっぽが動いて、草原の上を走るかわいいアクションを楽しめます。

マテルの『メガ ポケモン アドベンチャーワールドシリーズ』より、たくさんの仕掛けが詰まったセット2種類が登場。

同時に、細部まで精巧に表現されたイーブイのブロックセット「メガ ポケモン イーブイが走る!ムービング イーブイ」も販売されます。

2024年7月6日より発売される、マテル『メガ ポケモン アドベンチャーワールド』シリーズ「水中を冒険!〜ゼニガメ・コダック・ケイコウオのセット〜」「ワクワク観覧車!〜ニャース・ゴンべ・ニャオハ・ウパー(パルデアのすがた)のセット〜」の紹介でした☆

