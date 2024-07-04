¡Ö¤½¤ì¿¨¤ì¤¿¤éNG¡©¡×ÂçÀ¹¶·¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î¥¦¥é¤Ç¡ÄNewJeans¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤¹à¤¢¤ÎÌäÂêá
´Ú¹ñ¤Î½÷À5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ØNewJeans¡Ù¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¡Ë¤¬6·î26¡¢27Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç½é¤ÎÆüËÜÃ±ÆÈ¸ø±é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¡¢2Æü´Ö¤Ç·×9Ëü1200¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é1Ç¯11¥«·î¤Ç¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ï³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÂ®¡£4·î¤ËÂ¤Î¹Ã¤òÈùºÙ¹üÀÞ¤·¡¢³èÆ°¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿HYEIN¤â¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÇÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
½éÆü¤Ï¡¢¡ØNewJeans¡Ù¤¬ºòÇ¯½é½Ð¾ì¤·¤¿NHK¡¦¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØYOASOBI¡Ù¡¢2ÆüÌÜ¤Ï±Ñ¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥ê¥Ê¡¦¥µ¥ï¥ä¥Þ¡Ê33¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥»¥Ã¥È¤ä¥²¥¹¥È¤â´Þ¤á¡¢¶â¤Î¤«¤±Êý¤¬¥±¥¿°ã¤¤¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Íµ¤¤ÈÀª¤¤¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Û¤«¤ÎK-POP¥°¥ë¡¼¥×¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¼ã¤¤½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØNewJeans¡Ù¤Ï¶Ê¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ä¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬Ãæ¹âÇ¯¤ÎÃËÀ¤Ë¤â¥¦¥±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÏàNewJeans¤ª¤¸¤µ¤óá¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸ø±é½éÆü¤ÏµÒÀÊ¤«¤éÌîÂÀ¤¤´¿À¼¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Î¥½¥í²Î¾§¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇHANNI¤¬¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê62¡Ë¤Î¡ØÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡Ù¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤¬°ìÈÖµÒÀÊ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê²»³Ú¶È³¦²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡ØNewJeans¡Ù¤¬½êÂ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤äÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿ÃËÀ7¿ÍÁÈ¡ØBTS¡Ù¤é¤òÊú¤¨¤ë¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂç¼êÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¡ØHYBE¡Ù¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¡¢¡ØNewJeans¡Ù¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤¢¤¿¤êÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡ØADOR¡Ù¡£Æ±¼Ò¤ÎCEO¤Ç¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎàÀ¸¤ß¤Î¿Æá¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¾¯½÷»þÂå¡Ù¡¢¡ØEXO¡Ù¡¢¡ØNCT¡Ù¤é¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¡Ê44¡Ë¤À¡£¤À¤¬4·î22Æü¤ËÆÍÇ¡¡¢HYBE¤È¥ß¥ó»á¤ÎàÆâÊ¶á¤¬ËÖÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖHYBEÂ¦¤Ï¡¢¡Ø¥ß¥óÂåÉ½¤éADOR·Ð±Ä¿Ø¤¬·Ð±Ä¸¢¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤ÎÆâÉô´Æºº¤ò¼Â»Ü¡£¥ß¥ó»á¤ò¶ÈÌ³¾åÇØÇ¤¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ë¥ß¥ó»á¤ÏÆ±25Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ø»ä¤¬HYBE¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢HYBE¤¬»ä¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¡£ÍøÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤·¤Æ¡¢Æ§¤ß¤Ë¤¸¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¤Î³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤½¤Î¸å¤Î·Ð°Þ¤ò¾ÜºÙ¤ËÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê´Ú¹ñ¤Î·ÝÇ½³¦¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
ºÛÈ½½ê¤Ç¤Î¿³Ìä¤¬¿ô²ó¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ØNewJeans¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤ÁÌ¾µÁ¤Ç¤ÎÃ²´ê½ñ¤âÄó½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿·ë²Ì¡¢5·î30Æü¤Ë¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤Ï¡ÖHYBE¤ËÂÐ¤¹¤ëÇØ¿®Åª¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ADOR¤ËÂÐ¤¹¤ëÇØÇ¤¹Ô°Ù¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥ó»á¤Î²òÇ¤¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëÈ½·è¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖHYBE¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ß¥ó»á¤ò³°¤·¤Æ¡ØNewJeans¡Ù¤ÎÍø¸¢¤òÆÈÀê¤·¤è¤¦¤È²èºö¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É¡¢¼ºÇÔ¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢HYBE¤¬¥ß¥ó»á¤òÌµÍý¤ä¤ê²òÇ¤¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Çå½þ¶â¤È¤·¤Æ200²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó23²¯±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾ò·ïÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¡ØNewJeans¡Ù¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¥ß¥ó»á¤¬»Ä¤·¤¿¸ùÀÓ¤òÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°Â°×¤Ë²òÇ¤¤Ç¤¤Ê¤¤È½·è¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢5·î31Æü¤ÎADOR¤ÎÎ×»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ç¥ß¥ó»á¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥ß¥ó»á¤ÎÂ¦¶á2¿Í¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¼èÄùÌò²ñ¤òHYBE¤¬¾¸°®¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÐÎ©¤ÎÄ¹´ü²½¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ØILLIT¡Ù¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ëÆ±¤¸HYBE¤Î»Ò²ñ¼Ò¡ØBELIFT LAB¡Ù¤¬¡¢ÁûÆ°¤ÎºÝ¤Ë¥ß¥ó»á¤¬¡ØILLIT¤ÏNewJeans¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë·ãÅÜ¡£5·î22Æü¤Ë¥ß¥ó»á¤ò¶ÈÌ³Ë¸³²¤ÈÌ¾ÍÀ´þÂ»¤Ç¹ðÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë6·î¤Ë¤ÏÌ±»ö¤Ç¤âÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç27Ê¬¤Ë¤ª¤è¤ÖÈ¿ÏÀÆ°²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¤³¤Á¤é¤âÁûÆ°¤ËÈ¯Å¸¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±éÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡ØNewJeans¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ëàÀÚ¤ê¤Ä¤±Í½¹ðá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¯Í½ÄêÄÌ¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥ß¥ó»á¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÍèÆü¤·¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØNewJeans¡Ù´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²ñ¾ì¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ØNewJeans¡Ù¤ÎMV¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬±ï¤Ç¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¹á¹Á¤Î¥¹¥¿¡¼ÇÐÍ¥¡¢¥È¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ª¥ó¡Ê62¡Ë¤é¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢HYBE¤È¤ÎÆâÊ¶¤Ë¤Ò¤È¤Þ¤º¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÆüËÜ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¤ä±é½Ð¤ÇÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¡¢ÂçÀ®¸ù¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¥É¡¼¥à¸ø±é¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎâÁ¤¤¤Ð¤«¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï¡¢»öÌ³½ê¥µ¥¤¥É¤Îà¥Ô¥ê¥Ô¥ê¥à¡¼¥Éá¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£²ó¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥ß¥ó»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ»ö¤Ç¿¨¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤«¤é¤Ï¡Ø»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¬É¬Í×¡Ù¤È¤Î¤ªÃ£¤·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥ß¥ó»á¤¢¤Ã¤Æ¤Î¡ØNewJeans¡Ù¤À¤·¡¢HYBE¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ»ö¤ÎÃæ¤Ç2¡Á3¹Ô¿¨¤ì¤ë¤Î¤Ï¤´¤¯¼«Á³¤Ê¤³¤È¡£¤·¤«¤·¼Â¼ÁÅª¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤ÏÈ¾¤ÐNG¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê²»³ÚÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¥ß¥ó»á¤ÈHYBE¤ÎÆâÊ¶¤äILLIT¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤á¤°¤ëÁûÆ°¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ïà¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤Èá¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£°ìÏ¢¤Î¤Ç¤¤´¤È¤¬¡ØNewJeans¡Ù¤Ë°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÈÝ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£Åö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏÊ¿²º¤Ë½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò·Þ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£