ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は4日、「ハロウィーン・イベント 2024」概要を発表した。9月5日から順次開幕。TVアニメ 『チェンソーマン』と初コラボレーションしたアトラクションの登場が明らかになった。『チェンソーマン』とのコラボで初登場するのは、4Dアトラクション『チェンソーマン・ザ・カオス 4-D』。パークに現れたデンジたちと、USJのゾンビ軍団率いる“ハロウィーン・ホラー・ナイトの悪魔”の戦いに遭遇する、過激で予測不能な大興奮の完全オリジナルストーリー。

眼前で繰り広げられる壮絶なバトルや悪魔の陰湿な息づかいまで再現された、パークならではの『チェンソーマン』の世界を全身で体験できる。『チェンソーマン』は、原作コミックスの累計発行部数が2700万部を突破し、2023年12月には劇場版『チェンソーマン レゼ篇』制作が発表されるなど、人気を博している話題作。「チェンソーの悪魔」ポチタとともにデビルハンターとして暮らす少年デンジ。親が遺した借金返済のため、貧乏な生活を送る中、裏切りに遭い殺されてしまう。薄れる意識の中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つもの「チェンソーマン」として蘇る…というストーリー。■チェンソーマン・ザ・カオス 4-D NEW!恐怖を乗り越え、悪魔と対峙せよ!チェンソーマンの世界に飛び込む究極体験、解禁。 パークに現れたデンジ、アキ、パワー、コベニらと、ゾンビ軍団率いる“ハロウィーン・ホラー・ナイトの悪魔”との戦いに遭遇する究極体験!眼前で飛び散る血しぶきや悪魔の陰湿な息遣いまで再現された、パークならではのチェンソーマンの世界へと体ごと突き落とされる!オリジナルストーリーでおくる過激で予測不能なバトルに、我を忘れて大興奮!開催場所:シネマ 4D シアター開催時間:パークオープン 〜 パーククローズHARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.(C) NintendoTM and (C) 2024 Sesame Workshop(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ4062103TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.(C)CAPCOM(C)藤本タツキ/集英社・MAPPA(C)2024 Universal Music LLCTM & (C) Universal Studios. All rights reserved.