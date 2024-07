【「MADiSON」デジタル版】7月4日 発売価格:4,510円CEROレーティング:D(17才以上対象)プレイ人数:1人

Beep JapanとPerp Gamesは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch用サバイバル・サイコロジカルホラー「MADiSON(マディソン)」のデジタル版を本日7月4日に発売した。価格は4,510円。開発はBloodious Gamesが担当している。なお、パッケージ版は7月11日に発売される予定。パッケージ版には通常版に加えて、特典付きの限定版も発売される。

「MADiSON」は、没入感と恐怖を体験できる1人称視点のサイコホラーゲーム。既にPC英語版はリリースされており、心拍数モニターをつけた被験者の心拍数を計測し“科学的”に最恐ゲームをランキング付けした英国の調査会社のランキングで1位となった。

本作では、インスタントカメラを使って写真を撮り、現像し人間界とあの世をつなぐ。周囲を探索しパズルを解いてゲームを進めるが、何よりも重要なことは生き残ることだ。

【あらすじ】

あなたの名前はルカ。ある日、目覚めると不気味な薄暗い部屋の中に閉じ込められています。ふと気づくと、手は血まみれ、外で叫ぶ男はあなたの父親……父親はあなたが母親と妹を手にかけたと、そう言っています。いったい何が起こったのか? この不気味な家を探索、誕生日プレゼントだという古めかしいインスタントカメラを手に、MADiSON(マディソン)の謎をとき、この悪魔が数十年、この屋敷で続けるという血みどろ儀式を終わらせ、生き延びること、それがあなたの使命です。

【探索イメージ】

MADiSON2024(C)BLOODIOUSGAMESLLC.PublishedinJapan by Beep Japan Inc. and Perpetual-Europe ltd. Developed by BLOODIOUS GAMES LLC. "Perp" and "MADiSON" are trademarks or registered trademarks of Perpetual-Europe and BLOODIOUS GAMES LLC. All rights reserved