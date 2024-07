7月3日より開催

「SUMMER SCOUT」の特典付きスカウト

セガは、現在サービス中のAndroid/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう!ロード・トゥ・ワールド」(サカつくRTW)において、「ポゼッション」を得意戦術とするアメリカ大陸の新★5選手が登場する「SUMMER SCOUT」を7月3日より開始した。

特別獲得枠STEP1・5・10で新5選手確定!「SUMMER SCOUT」開催

「SUMMER SCOUT」では、「ルイス・スアレス」や「セルジーニョ・デスト」、「ウェストン・マッケニー」や「ダビンソン・サンチェス」、「エドソン・アルバレス」といった、アメリカ大陸スターズの「ポゼッション」を得意戦術とする新★5選手が「レベルMAX(Lv.50)/覚醒2段階達成/各スキル・各能力UP Lv.2達成」の即戦力で登場する。

特典付きスカウト

開催期間:7月3日 ~ 8月7日 10時59分

新★5選手が「レベルMAX(Lv.50)/覚醒2段階達成/各スキル・各能力UP Lv.2達成」の即戦力で登場する特典付きの特別なスカウト。STEP1・5・10の特別獲得枠は「新★5選手1人確定」。その他のSTEPでも、「★5選手出現確率UP」や「能力UP極秘練習」、「能力UP秘密練習」といった特典が付く。

通常版スカウト

開催期間:7月3日 ~ 8月7日 10時59分

新★5選手が「レベルMAX(Lv.50)/覚醒2段階達成/各スキル・各能力UP Lv.2達成」の即戦力で登場する。

「SUMMER SCOUT」の通常版スカウト

経験値や報酬が大幅UP!「Q Anniversary直前! もりもりキャンペーン」開催

【ルイス・スアレス】【セルジーニョ・デスト】【ウェストン・マッケニー】【ダビンソン・サンチェス】【エドソン・アルバレス】

期間中、「経験値もりもり2倍キャンペーン」をはじめ、新規ユーザーのチュートリアル突破報酬が追加される「新規登録報酬もりもりキャンペーン」や「★5確定スカウトチケット」などのアイテムをもらえる「復帰ユーザー限定報酬もりもりキャンペーン」が実施される。

経験値や報酬が大幅UP!「Q Anniversary直前! もりもりキャンペーン」

経験値もりもり2倍キャンペーン

開催期間:7月3日 ~ 7月17日 10時59分

期間中、経験値を獲得できる試合をプレイすると試合経験値が2倍になる。また「サカつくRTW」を初めて、もしくは久しぶりにプレイする人を対象に、初回ログインから150時間、試合経験値が3倍になるキャンペーンも開催される。

「経験値もりもり2倍キャンペーン」

新規登録報酬もりもりキャンペーン

開催期間:7月3日 ~ 8月7日 10時59分

新規プレーヤーを対象としたキャンペーン。期間中にチュートリアルを突破すると、通常の突破報酬に加え「★5確定スカウトチケット」×2など、各種アイテムを獲得できる。

復帰ユーザー限定報酬もりもりキャンペーン

開催期間:7月3日 ~ 8月7日 10時59分

期間中、30日以上ログインしていない状態から復帰すると、「★5確定スカウトチケット」などのアイテムがもれなくもらえる。

「復帰ユーザー限定報酬もりもりキャンペーン」

新★5選手「アイド」登場!「レジェンドマッチ」開催

開催期間:7月3日 ~ 7月10日 10時59分

「レジェンドマッチ」は、レジェンドチームと対戦し、勝利ポイントゲージが一定量に達するとアイテムを獲得できるイベント。今回は、10,000pt達成報酬の新★5選手として「アイド」が登場する。「アイド」は、イベントミッション「レジェンドマッチ50試合達成」でも手に入る。

「レジェンドマッチ」

また、開催中のレジェンドマッチをプレイすると達成できる1回限定ミッションでは、新★5選手「アイド」や「監督スカウトチケット」、「能力UP秘密練習」を入手することができる。

特別ミッションで監督スカウトチケットGET!「SUPER WORLD CLUB CUP 61st」開催

【アイド】

開催期間:7月3日 ~ 7月9日 21時30分

応援期間:7月8日 22時 ~ 7月9日 18時35分

「サカつくRTW」のNo.1クラブを決定する「SUPER WORLD CLUB CUP(SWCC)61st」を開催。イベントでもらえる「トロフィー」は、★5選手やさまざまなアイテムと交換することができるほか、マスターディビジョン決勝トーナメントで応援したチームが優勝するとGB5,000GBをもらえる。

「SWCC」

【大会レギュレーション】

・予選

試合 レギュレーション 1次 10クラブリーグ戦。上位8クラブが2次予選進出 2次 10クラブリーグ戦。上位8クラブが最終予選進出 最終 2次予選を通過した全クラブとマッチング50試合の成績を元に上位60クラブが決勝進出

・プレーオフトーナメント

試合 レギュレーション 1回戦 ~ 決勝 最終予選上位61位~124位クラブによるトーナメント戦

・決勝トーナメント

試合 レギュレーション 1回戦 ~ 決勝 最終予選上位60クラブ+プレーオフ上位4クラブによるトーナメント戦

