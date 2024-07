【ル・クルーゼ「Pokemon Collection」】事前予約期間:7月5日~7月10日7月17日 発売予定価格:11,000円~

ル・クルーゼジャポンは、「ポケモン」とコラボした特別コレクション「Pokemon Collection」を7月17日に発売する。7月5日より7月10日まで事前予約を実施予定。

今回のコラボでは「ポケモン」をイメージした鋳物ホーローウェアやキッチンウェア全8点が登場。ピカチュウがモチーフの鋳物ホーロー鍋「ココット・エブリィ」やケトル「ケトル・クラシック」のほか、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、ピカチュウ、カビゴンがモチーフの5個入り「スタッキング・マグ」、「スフィア・プレート」、「スフィア・ライスボール」などがラインナップされる。

本商品は、7月5日より全国のル・クルーゼショップや公式オンラインショップにて事前予約を開始。その後、全国の百貨店やオンラインショップなどで7月17日に発売となる。また第2弾が11月発売予定となっており、今後の続報に期待したい。

【商品ラインナップ】

「ポケモン ココット・エブリィ 18 ネクター(イリディセントツマミ)」(価格:39,600円)

「ポケモン マルミット 22cm シャイニーブラック(イリディセントツマミ)」(価格:47,300円)

「ポケモン ケトル・クラシック ネクター」(価格:16,500円)

「ポケモン スタッキング・マグ(5個入り)」(価格:17,600円)

「ポケモン スフィア・プレート 17cm(5枚入り)」(価格:16,500円)

「ポケモン スフィア・ライスボール(5個入り)」(価格:14,300円)

「ポケモン テーブルウェア・セット モンスターボール」(価格:11,000円)

「ポケモン テーブルウェア・セット マスターボール」(価格:11,000円)

(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

All images and contents are (C) Le Creuset Japon KK. All rights reserved.