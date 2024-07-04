9月26日より開催の「TOKYO GAME SHOW 2024」にてZETA DIVISIONブースの出展が決定
【TOKYO GAME SHOW 2024】
会期：9月26日～9月29日
ビジネスデイ：9月26日、9月27日
一般公開日：9月28日、9月29日
会場：幕張メッセ
（〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）
会期：9月26日～9月29日
ビジネスデイ：9月26日、9月27日
一般公開日：9月28日、9月29日
会場：幕張メッセ
（〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）
ZETA DIVISIONは、9月26日より開催されるイベント「TOKYO GAME SHOW 2024」にて同社ブースの出展することを7月4日に発表した。
今回、「TOKYO GAME SHOW 2024」に初出展となるZETA DIVISIONブースでは、様々なコンテンツを発信するイベントステージをはじめ、インフルエンサーラウンジやパートナーブースなどの企画を実施予定。
詳細はZETA DIVISION公式SNSなどで順次発表を予定している。
⚡️TOKYO GAME SHOW 2024- ZETA DIVISION (@zetadivision) July 4, 2024
ZETA DIVISIONブース出展決定！
皆さまに楽しんでいただける企画モリモリでお待ちしております🏋️
続報をお楽しみに🫶
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