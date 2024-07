バーガーキングの「メキシカン」ワッパーシリーズに、お手頃サイズが期間限定で登場!

濃厚でピリ辛の「チーズクリーミーチポトレ アボカドワッパーJr.」と、スパイシーフレークがくせになる「チーズメキシカン アボカドワッパーJr.」の2種類が展開されます。

バーガーキング「チーズクリーミーチポトレ アボカドワッパーJr./チーズメキシカン アボカドワッパーJr.」

発売日:2024年7月5日(金)

価格:単品 各630円(税込)、セット 各800円(税込)

販売店舗:全国のバーガーキング店舗

※東京競馬場店と京都競馬場店では販売されません

バーガーキングで大好評の「メキシカン」ワッパーが、お手頃サイズになって登場!

濃厚ピリ辛ソースの「チーズクリーミーチポトレ」と、スパイシーフレークがくせになる「チーズメキシカン」のJr.サイズ2種が同時発売されます。

フレンチフライ(M)とドリンク(M)が付いたセットで購入すると130円お得に。

通常単品630円+セット300円の通常セット価格930円のところ、特別価格800円で購入することができます。

さらに、ほど良い辛さとコクのあるチーズがアクセントになったサイドメニュー「メキシカンチーズフライ」が期間限定でラインナップ☆

チーズクリーミーチポトレ アボカドワッパー Jr.

直火焼きの100%ビーフパティとクリーミーでリッチな味わいのアボカドに、コクのあるチェダーチーズ、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜、ピクルスを重ねたバーガー。

マヨソースと、チポトレ、ガーリック、チリペッパー、オレガノ、クミン、ハラペーニョペッパー、コリアンダーの7種のスパイスとハーブを使用した、クリーミーさとスモーキーさがたまらない「クリーミーチポトレソース」で味付けされています。

濃厚でピリ辛のソースとコクのあるチーズが相性抜群なバーガーです。

チーズメキシカン アボカドワッパー Jr.

直火焼きの100%ビーフパティとアボカドをメインに、コクのあるチェダーチーズやレタス、トマトなどの野菜とピクルスを重ねたバーガー「チーズメキシカン アボカドワッパー Jr.」

11種のスパイスを使用したピリ辛の新メキシカンフレークで仕上げられています。

直火焼きビーフ、アボカド、チーズを、メキシカンな味わいで楽しめる一品です。

メキシカンチーズフライ

価格:380円(税込)

外はカリっと中はホクホクの「フレンチフライ」に、11種のスパイスを使用したピリ辛メキシカンフレークと、クリーミーな特製チーズソースを合わせた「メキシカンチーズフライ」が期間限定で登場!

ほど良い辛さとコクのあるチーズに手が止まらないおいしさのサイドメニューです。

プラス60円でセットのフレンチフライ(M)を「メキシカンチーズフライ」に変更できます。

大好評の「メキシカン」ワッパーに、お手頃サイズ2種が期間限定で登場。

バーガーキングの「チーズクリーミーチポトレ アボカドワッパーJr.」と「チーズメキシカン アボカドワッパーJr.」は、2024年7月5日(金)より発売です☆

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となります

※店舗により、販売時間帯が異なります

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります

※予告無く商品設計、価格が変わる場合があります

