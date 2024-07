ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は4日、「ハロウィーン・イベント 2024」概要を発表した。9月5日に開幕し、6日スタートの大人気『ハロウィーン・ホラー・ナイト』は、歌い手・Adoが隊長として率いる治安部隊「ブルーローズ隊」が初登場する。夜は、今年も凶悪なゾンビが大量に出現する『ストリート・ゾンビ』で、パーク中が大絶叫の恐怖に包まれる。そこへ、Ado隊長の「ブルーローズ隊」がゲストとともにゾンビに立ち向かう。

そして、昨年社会現象となったAdoの楽曲「唱」に合わせてパーク中のゲストが踊る『ゾンビ・デ・ダンス』が今年も再び登場。恐怖に満ちた世界から一変し、ゾンビもゲストも入り混じってダンスする、最強の一体感を届ける。また、独特の世界観で大人気の「ハミクマ」と「ハミクマソウル」によるダークなパーティ『ハミクマ・シャウト・イット・アウト・パーティ』が、超興奮に包まれる不気味で楽しい唯一無二のショーとして初登場する。■ストリート・ゾンビ SCALE UP!Ado隊長&治安部隊とともに、残虐ゾンビの群れに挑め!今年は、Ado隊長率いる治安部隊"ブルーローズ隊"とともに、残虐ゾンビの襲来に立ち向かえ!夜の訪れとともに、ストリートに鳴り響く警報…エリアへと大量になだれ込んできたゾンビたちが、あなたを目がけ奇声を発し、次から次へと襲いかかる…!パーク中が赤く染まるとさらに恐ろしいことが…!?かつてないゾンビ地獄に抗い打ち勝つ、震えるような興奮を体感せよ。開催場所:パーク・ワイドワイド(一部エリア除く)開催時間:9月6日(金)〜10月13日(日) 午後6時〜パーククローズ/10月14日(月)〜11月4日(月)午後7時〜パーククローズ■ゾンビ・デ・ダンス SCALE UP!ゾンビにまみれて踊りまくれ!歌い手Ado×USJ のコラボが今年も登場!昨年社会現象となったAdoの楽曲「唱」とともに繰り広げる、あの奇怪なストリートでの熱狂ダンスが、再び登場!!破壊力抜群のビートが鳴り響けば、ゾンビが次々襲いくる絶叫空間が、スリリングな宴に変身。鳴り響く叫びとともに、ゾンビと一緒に思わずダンス!!皆一緒に踊り狂って盛り上がる、最強の一体感に大興奮!開催場所:パーク・ワイドワイド(一部エリア除く)開催時間:9月6日(金)〜10月13日(日) 午後6時〜パーククローズ/10月14日(月)〜11月4日(月)午後7時〜パーククローズ■ハミクマ・シャウト・イット・アウト・パーティ NEW!ハミクマのダークなパーティ、出現。さあ、心の殻を破って踊り狂え!ハミクマ&ハミクマソウルと皆で一緒に踊り狂う、ダークなパーティがついに降臨!あの不気味楽しい世界観がさらにヒートUP!スリリングな Ado の楽曲『唱』にのってダンスする、ゾクゾクするような一体感に超熱狂!!開催場所:グラマシーパーク開催時間:日によって異なる