スシローがまぐろの目利きのプロ集団「八洲水産」とタッグを組み、本鮪をはじめとした天然まぐろを堪能できる「年に一度の別格まぐろ祭」を開催!

「大切りびんちょう鮪」が全店税込100円で登場するなど、本鮪をはじめとした天然まぐろが堪能できます☆

スシロー「年に一度の別格まぐろ祭」

開始日:2024年7月3日(水)〜

開催店舗:全国のスシロー

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取扱いがありません

スシローにて年に一度開催されている、まぐろにこだわるスシローが”ゲストにうまいまぐろを食べてほしい”という想いから思いから誕生した「年に一度の別格まぐろ祭」

まぐろの目利きのプロ集団「八洲水産」とスシローがタッグを組み、厳選したまぐろが楽しめる企画が期間限定で開催されています。

八洲水産は、高級寿司店にも卸されており、鮪業界では知らない人はいない老舗まぐろ問屋です。

大阪市阿倍野区にあった一軒のすし屋「鯛すし」の職人が、「うまいすしを、より多くのお客さまに気軽に食べていただきたい」という想いから、1984年に回転すしを創業した「スシロー」

以後『うまいすしを、腹一杯。うまいすしで、心も一杯。』という企業理念のもと、うまさに徹底的にこだわったおすしを提供し続け、40周年を迎えました。

今回、スシロー40周年記念メニューとして、八洲水産の大切りびんちょう鮪がスシロー全店に税込み100円で登場します☆

天然本鮪と天然インド鮪食べ比べ

価 格:1,180円(税込)

※一部店舗では、1,210円(税込)、1,270円(税込)

販売期間:2024年7月3日(水)〜但し販売予定総数63万食、完売次第終了

盛り合わせ内容:上段左から、天然本鮪の大とろ、中とろ、赤身包み、下段左から、天然インド鮪の大とろ、中とろ、漬け赤身

※1日の販売数に限りがあります

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

「年に一度の別格まぐろ祭」の一番の目玉メニューである「天然本鮪と天然インド鮪食べ比べ」

“鮪の王様”本鮪は、濃厚な味に加え、旨みのある脂のりの良い天然の本鮪を厳選。

また本鮪にも引けを取らないインド鮪は、鮮やかな身色、上品な旨みと脂の甘みが特長の天然インド鮪が厳選されています。

その本鮪・インド鮪の大とろ、中とろ、赤身の食べ比べが楽しめるメニューです!

大切りびんちょう鮪

価格:100円(税込)

販売期間:2024年7月3日(水)〜7月15日(月・祝)

※販売予定総403万食、完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

スシロー40周年の感謝を込めた、税込み100円の一皿。

八洲水産のびんちょう鮪を大切りにしています。

厳選 天然めばち鮪

価格:120円(税込)、130円(税込)、150円(税込)

※店舗により、価格設定が異なります

販売期間:2024年7月3日(水)〜7月21日(日)

※販売予定総388万食、完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります

40坩幣紊梁膩織汽ぅ困里澆鮓形した「厳選 天然めばち鮪」

天然のめばち鮪が、リーズナブルな価格で堪能できます。

厳選 天然本鮪ねぎとろ手巻

価格:260円(税込)、270円(税込)、290円(税込)

※店舗により、価格設定が異なります

販売期間:2024年7月3日(水)〜8月4日(日)

※販売予定総81万食、完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

天然本鮪のねぎとろを、有明海産の歯切れのよいのりで味わえる「厳選 天然本鮪ねぎとろ手巻」

有明海極上のりとねぎとろの相性を楽しめる一品です。

厳選 めばちねぎまぐろ軍艦

価格:120円(税込)、130円(税込)、150円(税込)

※店舗により、価格設定が異なります

販売期間:2024年7月3日(水)〜7月21日(日)

※販売予定総231万食、完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります

ねぎとまぐろをたっぷり堪能できる「厳選 めばちねぎまぐろ軍艦」

海苔の風味がアクセントになったおすしです。

厳選 天然本鮪大とろ

価格:360円(税込)、370円(税込)、380円(税込)

※店舗により、価格設定が異なります

販売期間:2024年7月3日(水)〜7月21日(日)

※販売予定総53万食、完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります

脂ののった「厳選 天然本鮪大とろ」

まぐろ祭開催期間中に、1度は味わっておきたい大とろです。

厳選 天然本鮪中とろ

価格:180円(税込)、190円(税込)、210円(税込)

※店舗により、価格設定が異なります

販売期間:2024年7月3日(水)〜7月21日(日)

※販売予定総125万食、完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります

ちょうどいい脂ののりが食べやすい「厳選 天然本鮪中とろ」

ほど良い脂とシャリの相性も抜群です。

厳選 天然本鮪赤身2貫

価格:180円(税込)、190円(税込)、210円(税込)

※店舗により、価格設定が異なります

販売期間:2024年7月3日(水)〜7月21日(日)

※販売予定総177万食、完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

厳選した天然本鮪の赤身を2貫のせた「厳選 天然本鮪赤身2貫」

まぐろにこだわるスシローならではの味わいが堪能できます。

期間中は全商品、“赤しゃり”で提供

「年に一度の別格まぐろ祭」開催期間中は全商品、“赤しゃり”で提供。

こだわりの長期熟成酒粕を使用した赤酢に砂糖と、北海道産のてんさい糖を加えて、さらにまろやかに仕上げられています。

酸味と甘みが程よく調和し、ネタの旨さを引き立てます。

高級寿司店にも卸されており、鮪業界では知らない人はいない老舗まぐろ問屋「八洲水産」の厳選した天然まぐろが“赤しゃり”で楽しめるのも嬉しいポイントです。

※てんさい糖は、砂糖の内の約20%使用

目利きのプロ集団「八洲水産」が厳選したまぐろを堪能できる年に1度のお祭り!

スシローにて数量・期間限定で実施されている「年に一度の別格まぐろ祭」の紹介でした。

