「肉バル BEEF KITCHEN STAND」秋葉原電気街口店、7/11(木)17時オープン!! 290円でステーキが食べられる！【アキバグルメ】
本格的な肉料理が低価格で楽しめる「肉バル BEEF KITCHEN STAND」秋葉原電気街口店が2024年7月11日(木)17時にオープンする。
「大衆ステーキ酒場 BEEF KITCHEN STAND」（ビーフキッチンスタンド）は、牛肉のプロフェッショナルが選び抜いた高品質の牛肉を用いて、ステーキ290円（319円・税込）や99円（108円・税込）〜398円（437円・税込）の種類豊富な小皿料理をつまみながらお酒が飲めるという低価格で楽しめる肉バル。
その他にも、すごい煮干ラーメンやターバンカレー監修の食事メニューから、第14回日本から揚げグランプリで金賞を受賞した「ハンバーグの唐揚げ」など、高品質なおいしいメニューを少量で多く楽しめる。
ここでしか味わえない低価格で厳選された料理の数々を楽しもう。
【メニュー情報】
■黒毛和牛をたっぷり使った「和牛すき焼きラーメン」
価格：2980円（3278円・税込）
【オープニングキャンペーン】
2024年7月11日17:00〜21:00まで、オープニングキャンペーン「何杯飲んでも0円ハイボールキャンペーン」開催!!
※通常通り席チャージ料別途398円（427円・税込）が必要
＜ビーフキッチンスタンド公式SNS＞
YouTube：https://youtube.com/@beefkitchenstandofficial?si=CTw3mkzhW9yxVhQg
インスタ：https://www.instagram.com/beef_kitchen_stand_official?igsh=NzV5M3lpeGExbTdi
TikTok：https://www.tiktok.com/@beef_kitchen_stand?_t=8naymyxB64W&_r=1
X：https://twitter.com/bifukichi
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