「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」より「結城明日奈」1/7スケールフィギュアが11月発売決定
【ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld 1/7 結城明日奈 ワイシャツ キリトカラー ver.】
7月4日 予約受付開始
11月 発売予定
価格：17,820円
7月4日 予約受付開始
11月 発売予定
価格：17,820円
ホビーストックは1/7スケールフィギュア「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld 1/7 結城明日奈 ワイシャツ キリトカラー ver.」を11月に発売、同月「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld 1/7 結城明日奈 ワイシャツ ver.」を再販する。価格はいずれも17,820円。
本製品はTVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」に登場する「結城明日奈」の黒ワイシャツ姿を立体化したもの。ヴァーチャル世界からログアウトし、リアル世界でブレイク中のプライベートなアスナを表現している。
クッション型の台座は取り外し可能で、平らな面であれば好みの場所に飾れる。全高は約170mmとなっている。【ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld 1/7 結城明日奈 ワイシャツ キリトカラー ver.】 【ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld 1/7 結城明日奈 ワイシャツ ver.】
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