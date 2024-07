「ONE PIECE」がテーマの期間限定イベント『ワンピース・プレミア・サマー 2024』

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの夏といえば大人気作品「ONE PIECE」がパークをジャックする『ワンピース・プレミア・サマー 2024』。今年のライブ・エンターテイメント・ショーでは、なんとルフィの最高地点"ギア5"炸裂の瞬間を目撃できるとあってファンは早くも大興奮!毎年好評の「サンジの海賊レストラン」はもちろん、今年ならではのフードやグッズも盛りだくさんです。パークならではの「ONE PIECE」の世界をぜひ体感してみてください。

圧倒的なクオリティーとスケールで観客を魅了する『ワンピース・プレミアムショー2024』。麦わらの一味と強敵による大迫力のアクションはもちろん、キャラクターとのハイタッチや会場が一体となるタオルダンスなど、お楽しみがいっぱいです。

ストーリーは、ルフィを手の内に入れようと企む危険な傭兵集団"クリムゾンソルジャー"の罠にはめられた麦わらの一味が、集団のボス・紅蓮のボルスターと戦うというオリジナルです。強敵とド迫力のバトルを繰り広げる中、ルフィがついに最高地点"ギア5"を発動!ルフィが目の前で大暴れする超絶バトルにハラハラドキドキ!ほかにもファンにはたまらないサプライズがまだまだ用意されていますよ。

■ワンピース・プレミアムショー2024

開催期間:2024年7月3日(水)〜10月7日(月)の1日1回 ※休演日あり

開催時間:18時15分開場/18時45分開演

開催場所:ウォーターワールド

※開催日およびチケットに関する詳細は、公式WEBサイトをご確認ください

おなじみハリウッド・ドリーム・ザ・ライドとのコラボレーションでも"ギア5"のルフィが登場します。大海原での遭難中、麦わらの一味と出会ったあなたは、ルフィに"世界でもっともふざけた航海"へと誘われることに…!?音とライドで体感するスリル満点の大冒険へ!

■ワンピース×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜海王類襲来!高鳴れギア5〜

開催期間:2024年7月3日(水)〜10月7日(月)

開催場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド(ハリウッド・エリア)

※「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜」では体験できません

サンジの海賊レストラン

サンジのスペシャルなおもてなしとオリジナル料理が堪能できるライブ・エンターテイメント・レストラン。コックのサンジのほか、お腹を空かせたルフィやゾロなどもレストランに登場し、店内は大賑わい♪予約完売が続出する人気のレストランですので、チケット情報を早めにチェックするがおすすめです。

■サンジの海賊レストラン

開催期間:2024年7月3日(水)〜10月7日(月)

開催場所:ロンバーズ・ランディング(サンフランシスコ・エリア)

※チケットに関する詳細は、公式WEBサイトをご確認ください

(中央)「ルフィのもりもり!肉盛りプレート」2400円、(左奥)「なみのキラキラみかんパフェ」950円、(左右手前)「樽マグカップ」1400円など

(左)「チョッパーのフルーティー・ピーチソーダ」750円、(右)「ロビンのハナハナ・ブルーベリーフラッペ」900円

ジュラシック・パーク内のレストランやフードカートでは『ワンピース・プレミア・サマー 2024』コラボレーション・フードを期間限定で販売!ディスカバリー・レストランは「麦わらの一味の宴レストラン」としてオープン。"麦わらの一味"にちなんだプレートメニューやスイーツが味わえます。気軽に楽しめる食べ歩きメニューや、夏にぴったりのひんやりデザート&ドリンクもお見逃しなく。

開催&販売場所:ディスカバリー・レストラン、フォッシル・フュエルズ、ジュラシック・パーク内のフードカートなど

「Tシャツ」4500円、「マフラータオル」2100円など

オリジナルグッズも多数登場しています。アパレル、キーホルダー、雑貨、お菓子などなど、推しキャラクターのアイテムをゲットしてください。

「麦わら帽子」4300円

早速大人気だったのが、ルフィの麦わら帽子です。バギーにつけられた傷や、ナミが縫った跡もあってリアル!名シーンを再現したなりきり撮影はマストですね。

「缶バッジカバー付き/1個入り」700円

この機会でしか手に入らないバッジは全16種。どの柄が入っているかは開けてのお楽しみ♪思い出アイテムとして手に取る人がたくさんいました。仲間同士で購入して交換し合うなど、ワイワイ楽しむのもありですね。

販売場所:ビバリーヒルズ・ ギフト(ハリウッド・エリア)など

夏限定のびしょ濡れパレード『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』

パークの夏の風物詩・ウォーター・パレードが4年ぶりに復活!今年は、パーク史上初となる水を放つフロートが登場します。大量の水をまき散らしながらゲストも一緒に大騒ぎ!大興奮のパレードは、メモリアルな夏の思い出になること間違いなしです。

夏らしいカラフルな装いの「ハローキティ」「ミニオン」「セサミ ストリート」といった7台のフロートが次々と…。「マリオ」と仲間たちのフロートでは「デイジー姫」が、「ポケモン」フロートでは「ギャラドス」が初お目見え!お見逃しなく♪

パレードの中盤からいよいよ水のかけあいがスタート!びしょ濡れになるスタンバイはOK?

ノリノリの音楽がかかる中、エンターテイナーとゲストはウォーターシューターで水をかけあい大盛り上がり!フロートから、エンターテイナーから、頭上からと、四方八方から降り注ぐ大量の水で、辺り一面はびっしょびしょ!ずぶ濡れ必至の超興奮体験でパレードを満喫しましょう。

「ウォーターシューター」3500円、「フード付きタオル」4100円、「キャップ」3800円など

水かけまつりの必須アイテム・ウォーターシューターはマリオバージョンが登場!ユニバーサル・スタジオ・ストア(ハリウッド・エリア)などで購入が可能です。装備を整えてパレードをマックスに楽しんでくださいね。

■NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード

開催期間:2024年7月3日(水)〜9月1日(日)の1日1回

走行時間:約40分※開催時間は日によって異なります

※運営内容、パレードの内容などは予告なく変更する場合があります

※パレードの詳細情報や鑑賞にあたっての注意事項は、公式WEBサイトをご確認ください

夏限定のオリジナルフードも目白押し!

『NO LIMIT! サマー 2024』の期間中、パーク内のレストランやフードカートでは夏限定のメニューが登場します。夏らしいさわやかなフラッペや、食べ応えのあるスタミナフードまで、夏を実感できるフードが目白押しです。

「ギャラドスのぐるぐる!スムージー 〜ソーダ&パイン〜」950円

ギャラドス出現で、カップの海は大荒れ!?パレードで初登場のギャラドスをモチーフにしたスムージー。冷たい炭酸氷とフローズンパイナップルをゴロリとトッピング!

販売場所:ユニバーサル・マーケット内トローリー・トリート(ニューヨーク・エリア)

「ミニオン・シェイブアイス 〜パイン〜」900円

2種のシロップで表現されたミニオンカラーで映える、パインづくしのフラッペ。フルーツ感のあるさわやかな味わいです。

販売場所:デリシャス・ミー!ザ・クッキー・キッチン(ミニオン・パーク)

「ルイズ・ピッツァセット ガーリックシュリンプ」1950円

ガーリックの香りが食欲をそそるパンチの効いた絶品ピッツァ!プリプリのエビもポイントです。ライドポテトとドリンクがセット。

場所:ルイズ N.Y.ピザパーラー(ニューヨーク・エリア)

「クランチ・タコスバーガーセット」1900円

ジャンクかつ、スパイシーでさわやかな味わいが夏にぴったりのタコスバーガー。タコスのサクサク食感がクセになります。フライドポテトとドリンクがセット。

場所:メルズ・ドライブイン(ハリウッド・エリア)

「ジュラシック・ファミリープレート」8500円

ロストワールドレストランでは、豪快なステーキメニューとエスニックなカレーやベジタブルプレートなどがスタンバイ。南国リゾート気分を味わってください。

場所:ロストワールド・レストラン(ジュラシック・パーク)

夜も超興奮!『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』

パークでは、新たなナイト・エンターテイメントとして『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』がスタート!世界中で爆発的な人気を誇るBTSが所属する「HYBE LABELS」とユニバーサル・スタジオ・ジャパンのコラボレーションで送るスペシャルステージです。BTS、SEVENTEEN、NewJeansといった「HYBE LABELS」所属の人気アーティスト8組の音楽と映像を大音量・大画面で体感!DJとダンサーによるパフォーマンスも加わり、夏のパークを盛り上げます。

ステージの巨大スクリーンには、BTSの「Dynamite」、SEVENTEENの「Super」などのヒット曲のミュージックビデオが映し出され、次々とアーティストが発表される様子は夏フェスさながらです。ダンサーたちと一緒に踊り、歓声をあげ、テンションマックスのライブ体験に大興奮!

なんと、セサミストリートの仲間たち、ハローキティ、ミニオンたちも続々と登場し、ゲストはさらにテンションアップ!大いに盛り上げてくれます。仲間たちのキレのあるダンスにも注目ですよ。

世界的なヒットナンバーに合わせて、ライティング、ウォーターエフェクト、バブルマシーン、スモークなどの多彩な特殊効果によるド派手な演出もダイナミック!クライマックスは“超興奮”の渦に包まれます。

1日中、超興奮しっぱなしの特別で最高な夏の思い出を、ぜひユニバーサル・スタジオ・ジャパンでつくってくださいね!

■NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN

開催期間:2024年7月3日(水)、7月6日(土)〜7日(日)、7月13日(土)〜15日(月)、7月20日(土)〜21日(日)、7月27日(土)〜28日(日)、8月1日(木)〜22日(木)

上演時間:19時10分〜19時40分、20時20分〜20時50分の1日2回

開催場所:グラマシーパーク(ニューヨーク・エリア)

※開催期間は変更する場合があります

※1回目と2回目のダンスショータイムの間には、「HYBE LABELS」の楽曲が流れるDJタイムを開催します

※アーティスト本人の出演予定はありません

Text&Photo:フジタイコ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「USJ」の記事一覧はこちらから!

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。



©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR.

Minions and all related elements and indicia TM & © 2024Universal Studios. All rights reserved.

© Nintendo

©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

© 2024 UNIVERSAL STUDIOS

TM and © 2024 Sesame Workshop

© 2024 Peanuts Worldwide LLC

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ24070101

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

ⓒ HYBE JAPAN. All Rights Reserved. Distributed By BIGHIT MUSIC/BELIFT LAB/SOURCE MUSIC/PLEDIS ENTERTAINMENT/KOZ Entertainment/ADOR /HYBE LABELS JAPAN