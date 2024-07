生活にフィットする機能性を第一にベーシックな無地のデザインをお届けしてきたタオル研究所。

そんなタオル研究所より、Amazon限定でディズニーキャラクターデザインが登場しています!

#modernをキーワードに「ミッキーマウス」や「ドナルドダック」など「ミッキー&フレンズ」5キャラクターがラインナップ☆

タオル研究所「#modern ディズニーキャラクター」シリーズ

価格:【ミニタオル 3枚組】1,190円(税込)、【フェイスタオル 3枚組】2,390円(税込)、【バスタオル 2枚組】3,990円(税込)

販売店舗:Amazon限定販売

より良いタオル作りを追い求め、日々研究を重ねるタオル研究所。

そんなタオル研究所から、2023年に発売されたディズニーキャラクターシリーズに続いて、第2弾となるディズニーキャラクターデザインタオル #modern が登場しました!

キャラクターは「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「グーフィー」「チップ&デール」の5キャラクターをラインナップ。

キャラクターごとに「ミニタオル 3枚組」「フェイスタオル 3枚組」「バスタオル 2枚組」が展開されています。

#modernをキーワードに、キャラクターが大きくトリミングされた特徴的なデザインや、パイルの凹凸で表現されたさりげないデザインなど、趣向を凝らしたデザインセットタオル。

お家の中はもちろん、お出かけのお供としても、生活を楽しく彩ります。

タオルを知り尽くすタオル研究所ならではの高い品質が特徴です。

贅沢感のある厚手生地で、包まれるような柔らかさを実現。

また、水分拡散性が高く、お風呂上がりの水分もしっかり吸収してくれるため、肌に不快感が残りません。

タオル研究所から、ディズニーキャラクターシリーズタオルの第2弾が登場。

かわいいデザインはもちろん、タオル研究所クオリティの使いごこちを楽しめます。

タオル研究所「#modern ディズニーキャラクター」シリーズは、Amazon限定で発売中です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキー&フレンズのお顔を大胆にトリミング!タオル研究所「#modern ディズニーキャラクター」シリーズ appeared first on Dtimes.