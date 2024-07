中国発の人気コスメブランド「INTO U(イントゥユー)」は7月5日から、最新リップグロス「ジューシーパンピンググロス」全5色(各税別1,400円)を、ロフト・プラザで先行販売する。「ジューシーパンピンググロス」(全5色)同商品は、みずみずしいツヤ感と抜群の保湿力で魅力的な口元をつくり上げるリップグロス。「Water in Oil」(ウォーター・イン・オイル)処方により、水のような高い透明感と重厚感のあるカラーを一緒に再現することが可能となった。唇のシワを隠して、ひと塗りで光沢のあるみずみずしい口元をつくることができる。

ジューシーパンピンググロス WG01 IN PEACH濃厚なテクスチャーでありながら、ベタつきにくく唇にのせると瞬時にもっちりとした保水リップに変化する。高い保湿密度が特徴で、潤い効果は約8時間も持続する。ジューシーパンピンググロス WG02 IN APRICOTカラーは、シーン別でいろいろと使い分けられる洗練の5色(PEACH、APRICOT、ROSE、TAUPE、ORANGE)を用意した。塗り重ねる回数で色味の発色をコントロールでき、何度塗りをしても透明感を保ったシアーな仕上がりになる。ジューシーパンピンググロス WG04 IN ROSEジューシーパンピンググロスWG05 IN TAUPEジューシーパンピンググロスWG06 IN ORANGE