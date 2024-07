「ストレンジャー・シングス 未知の世界」シーズン5の撮影が半分終了したようだ。共同クリエイターのロス・ダファーがInstagramで報告している。

シリーズ完結編となるシーズン5は、現在ジョージア州アトランタにて撮影中。当初は2023年5月に開始予定だったが、脚本家ストライキの影響で無期限延期になり、2024年1月にようやく撮影開始となった運びだ。撮影期間については、ロビン役のマヤ・ホークが「1年かかる」といたばかりだった。

このたびロスはを更新し、シーズン5の撮影の進捗を報告。キャスト&スタッフの集合写真に、「24週目。最高のキャストとスタッフの皆さん、折り返し地点到達おめでとう!」とキャプションを添えた。

スライド2つ目の動画には、マイク役のフィン・ウルフハードが登場。撮影が半分終了したことを記念し、(進捗を可視化するための)ビー玉を瓶の中に入れる姿が収められている。折り返し地点に到達し、いよいよ撮影後半戦のスタートだ。

ちなみにシーズン5は全エピソードが長尺で、「8本の映画」のようになるとのこと。また過去一、「制御不能で、ワイルドで、ぶっ飛んだ」内容になることがされている。

「ストレンジャー・シングス 未知の世界」シーズン5は2025年配信の見込み。

