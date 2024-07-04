¡Ö°¡Èþ¤µ¤ó¤ÎµÓºÇ¹â¤Ç¤¹¡×°ðÂ¼°¡Èþ¥ß¥Ë¥¹¥«¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤Ç·ò¹¯ÅªÈþµÓ¡¡31ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¿Í ²û¤«¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ðÂ¼°¡Èþ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡°ðÂ¼¤Ï¡Ö¥´¥ë¥Õ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ TEAM SERIZAWA7·î¤ËÂç¹¥¤¤Ê¹âÌø°¦¼Â¤µ¤ó¤È½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢²«¿§¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ëº°¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹âÌø°¦¼Â¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¶Üß·¿®Íº¤é¤È¤ÎÈÖÁÈ¼ýÏ¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²«¿§¤¤ ¥¦¥§¥¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö°¡Èþ¤µ¤ó¤ÎµÓºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¿Í¤ªÂ·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö°ðÂ¼°¡Èþ¤µ¤ó¤È¡¢¹âÌø°¦¼Â¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¤¢¤Ã‼️²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¿Í¤À¡¡²û¤«¤·¤¤¤Ê¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£