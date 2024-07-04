日本一のイケメン高校生・植野花道ら3人が所属 新芸能事務所「WHaZ（ワッツ）」始動
【モデルプレス＝2024/07/04】「男子高生ミスターコン2023」グランプリの植野花道（18）と準グランプリの櫻井亜蓮（17）、「女子高生ミスコン2023」グランプリの米澤りあ（17）が株式会社エイチジェイと株式会社ワタナベエンターテインメントが新たに発足した新芸能事務所「株式会社WHaZ（読み：ワッツ）」に所属することがわかった。
【写真】日本一のイケメン高校生ら所属 新事務所始動
社名の由来は、テレビ媒体やメディアに強いワタナベエンターテインメント（W）とZ世代に刺さるコンテンツを排出し続けるエイチジェイ（H）がそれぞれの強みを活かし、次世代のスターを発掘するためZ世代に発信（＠Z）していくことに基づく。
所属する3人のプロフィールは下記。
◯男子高生ミスターコン2023 グランプリ
生年月日：2005年11月11日／年齢：18歳／身長：176cm／出身地：大阪府／趣味特技：音楽鑑賞・サッカー
Instagram https://www.instagram.com/tomatonian_3sei
TikTok https://www.tiktok.com/@tomatonian_3sei
◯男子高生ミスターコン2023 準グランプリ
生年月日：2006年6月27日／年齢：17歳／身長：178cm／出身地：大阪府／趣味特技：古着屋巡り・英会話
Instagram https://www.instagram.com/a1ex.cato
TikTok https://www.tiktok.com/@alex.cato
◯女子高生ミスコン2023 グランプリ
生年月日：2007年5月9日／年齢：17歳／身長：151cm／出身地：北海道／趣味特技：音楽鑑賞・ダンス
TikTok https://www.tiktok.com/@yonezawa_ria
（modelpress編集部）
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◆新芸能事務所「WHaZ」始動
社名の由来は、テレビ媒体やメディアに強いワタナベエンターテインメント（W）とZ世代に刺さるコンテンツを排出し続けるエイチジェイ（H）がそれぞれの強みを活かし、次世代のスターを発掘するためZ世代に発信（＠Z）していくことに基づく。
◆植野花道（ウエノ・ハナミチ）
◯男子高生ミスターコン2023 グランプリ
生年月日：2005年11月11日／年齢：18歳／身長：176cm／出身地：大阪府／趣味特技：音楽鑑賞・サッカー
Instagram https://www.instagram.com/tomatonian_3sei
TikTok https://www.tiktok.com/@tomatonian_3sei
◆櫻井亜蓮（サクライ・アレン）
◯男子高生ミスターコン2023 準グランプリ
生年月日：2006年6月27日／年齢：17歳／身長：178cm／出身地：大阪府／趣味特技：古着屋巡り・英会話
Instagram https://www.instagram.com/a1ex.cato
TikTok https://www.tiktok.com/@alex.cato
◆米澤りあ（ヨネザワ・リア）
◯女子高生ミスコン2023 グランプリ
生年月日：2007年5月9日／年齢：17歳／身長：151cm／出身地：北海道／趣味特技：音楽鑑賞・ダンス
TikTok https://www.tiktok.com/@yonezawa_ria
（modelpress編集部）
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