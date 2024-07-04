PENTAGON ジンホ、初の日本ソロツアーが決定！9月に全国3都市で開催
PENTAGONのジンホが、自身初となる日本でのソロツアー「2024 JINHO FAN-CON [CHO:RD] IN JAPAN」を開催することが決定した。
彼は2024年9月4日（水）に開催されるZepp Nagoyaでの公演を皮切りに、9月7日（土）にZepp Osaka Bayside、そして9月10日（火）にZepp Hanedaの全国3都市を回る。
8月28日（水）にリリースされる初のソロミニアルバム「JINHO JAPAN 1st Mini Album [CHO:RD]」を引っ提げてのファンコンサートツアーということもあり、その内容にも注目だ。
「2024 JINHO FAN-CON [CHO:RD] IN JAPAN」のUNIVERSE JAPAN先行（FC先行）は7月8日（月）18時よりスタート。さらに、FC先行の当選者を対象に、後日VIP席へのアップグレード抽選も実施される予定だ。
■公演概要
彼は2024年9月4日（水）に開催されるZepp Nagoyaでの公演を皮切りに、9月7日（土）にZepp Osaka Bayside、そして9月10日（火）にZepp Hanedaの全国3都市を回る。
8月28日（水）にリリースされる初のソロミニアルバム「JINHO JAPAN 1st Mini Album [CHO:RD]」を引っ提げてのファンコンサートツアーということもあり、その内容にも注目だ。
■公演概要
「2024 JINHO FAN-CON [CHO:RD] IN JAPAN」
【公演日程】
・愛知 Zepp Nagoya
2024年9月4日（水）
1部 開場14:00／開演15:00
2部 開場18:00／開演19:00
・大阪 Zepp Osaka Bayside
2024年9月7日（土）
1部 開場14:00／開演15:00
2部 開場18:00／開演19:00
・東京 Zepp Haneda
2024年9月10日（火）
1部 開場14:00／開演15:00
2部 開場18:00／開演19:00
【UNIVERSE JAPAN先行日程】
受付期間：7月8日（月）18:00〜7月21日（日）23:59
当選発表：7月24日（水）12:00〜
※公演に関する詳細・チケット販売情報に関しては後日解禁予定です。
※アップグレードチケット抽選に関する詳細は後日解禁予定です。
※公演内容、開場・開演時間、出演者等は急遽変更になる場合がございます。
■リリース概要
日本1stミニアルバム「CHO:RD」
発売日：2024年8月28日（水）
・TYPE-A（CD＋ブックレット）
品番：L200003041
定価：2,500円（税抜き）
・TYPE-B（CD＋ブックレット）
品番：L200003042
定価：2,500円（税抜き）
【Track List】
01.Goodbye With You
02.Teddy Bear（タイトル曲）
03.僕の君へ〜僕たちの瞬間〜
04.OVER
05.marry-go-round
※MINI POSTER + LYRIC PAPER、CD、PHOTO CARD付き
■関連リンク
PENTAGON日本公式サイト