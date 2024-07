PENTAGON ジンホ、初の日本ソロツアーが決定！9月に全国3都市で開催

PENTAGONのジンホが、自身初となる日本でのソロツアー「2024 JINHO FAN-CON [CHO:RD] IN JAPAN」を開催することが決定した。彼は2024年9月4日(水)に開催されるZepp Nagoyaでの公演を皮切りに、9月7日(土)にZepp Osaka Bayside、そして9月10日(火)にZepp Hanedaの全国3都市を回る。8月28日(水)にリリースされる初のソロミニアルバム「JINHO JAPAN 1st Mini Album [CHO:RD]」を引っ提げてのファンコンサートツアーということもあり、その内容にも注目だ。

「2024 JINHO FAN-CON [CHO:RD] IN JAPAN」のUNIVERSE JAPAN先行(FC先行)は7月8日(月)18時よりスタート。さらに、FC先行の当選者を対象に、後日VIP席へのアップグレード抽選も実施される予定だ。

■公演概要

「2024 JINHO FAN-CON [CHO:RD] IN JAPAN」

【公演日程】

・愛知 Zepp Nagoya

2024年9月4日(水)

1部 開場14:00/開演15:00

2部 開場18:00/開演19:00



・大阪 Zepp Osaka Bayside

2024年9月7日(土)

1部 開場14:00/開演15:00

2部 開場18:00/開演19:00



・東京 Zepp Haneda

2024年9月10日(火)

1部 開場14:00/開演15:00

2部 開場18:00/開演19:00



【UNIVERSE JAPAN先行日程】

受付期間:7月8日(月)18:00〜7月21日(日)23:59

当選発表:7月24日(水)12:00〜



※公演に関する詳細・チケット販売情報に関しては後日解禁予定です。

※アップグレードチケット抽選に関する詳細は後日解禁予定です。

※公演内容、開場・開演時間、出演者等は急遽変更になる場合がございます。



■リリース概要

日本1stミニアルバム「CHO:RD」

発売日:2024年8月28日(水)



・TYPE-A(CD+ブックレット)

品番:L200003041

定価:2,500円(税抜き)



・TYPE-B(CD+ブックレット)

品番:L200003042

定価:2,500円(税抜き)



【Track List】

01.Goodbye With You

02.Teddy Bear(タイトル曲)

03.僕の君へ〜僕たちの瞬間〜

04.OVER

05.marry-go-round

※MINI POSTER + LYRIC PAPER、CD、PHOTO CARD付き



■関連リンク

PENTAGON日本公式サイト