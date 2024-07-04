【週刊少年チャンピオン2024年31号】
7月4日 発売
価格：360円

　秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン2024年31号」を7月4日に発売した。価格は360円。

　表紙を飾るのは連載18年でいよいよ完結を迎える、車田正美氏の「聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話」の描き下ろしが登場。

　さらに、「聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話」の特製両面BIGポスターが特別付録としてついてくるほか、最終回記念企画として応募者全員サービス企画では「聖闘士星矢スペシャル卓上カレンダー」を実施する。※応募者負担あり

「聖闘士星矢スペシャル卓上カレンダー」

「聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話」特製両面BIGポスター

最終回扉

　巻頭カラーには轟昌氏の新連載「ダブルの王冠」が登場する。センターカラーにはコミックス1巻発売記念で「彼女たちは穴を埋めたい」と、コミックス28巻発売直前の「WORST外伝 グリコ」、コミックス3巻発売記念の「宝血のロニー」が掲載される。また、「SHY」の2号連続カラーの第2弾も登場する。

 □「週刊少年チャンピオン31号」のページ

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