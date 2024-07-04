「週刊少年チャンピオン31号」が本日発売！ 表紙は「聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話」の描き下ろし！「聖闘士星矢 ND 冥王神話」の特別付録と応募者全員サービスも実施
【週刊少年チャンピオン2024年31号】
7月4日 発売
価格：360円
7月4日 発売
価格：360円
秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン2024年31号」を7月4日に発売した。価格は360円。
表紙を飾るのは連載18年でいよいよ完結を迎える、車田正美氏の「聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話」の描き下ろしが登場。
さらに、「聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話」の特製両面BIGポスターが特別付録としてついてくるほか、最終回記念企画として応募者全員サービス企画では「聖闘士星矢スペシャル卓上カレンダー」を実施する。※応募者負担あり
「聖闘士星矢スペシャル卓上カレンダー」
「聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話」特製両面BIGポスター
最終回扉
巻頭カラーには轟昌氏の新連載「ダブルの王冠」が登場する。センターカラーにはコミックス1巻発売記念で「彼女たちは穴を埋めたい」と、コミックス28巻発売直前の「WORST外伝 グリコ」、コミックス3巻発売記念の「宝血のロニー」が掲載される。また、「SHY」の2号連続カラーの第2弾も登場する。
□「週刊少年チャンピオン31号」のページ
【聖闘士星矢NEXT DIMENSION冥王神話 堂々完結記念表紙号💥】- 週刊少年チャンピオン編集部 (@Weekly_Champion) July 3, 2024
連載18年、ついに最終回を迎えた #聖闘士星矢NEXTDIMENSION冥王神話 が明日発売の #週チャン に掲載👊
最終巻記念企画として応募者全員サービスでは「聖闘士星矢スペシャル卓上カレンダー🗓️」を付録で星矢両面BIGポスターが✨… pic.twitter.com/zUgucGs0V3
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