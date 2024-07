Stray Kids、ニューアルバム「ATE」集合＆ユニット予告イメージを公開

Stray Kidsがナチュラルな雰囲気を表現した集合およびユニットの予告イメージを公開し、カムバックへの期待を高めた。彼らは7月19日、ニューミニアルバム「ATE」とタイトル曲「Chk Chk Boom」を発売する。所属事務所のJYPエンターテインメントは、公式SNSチャンネルを通じてニューアルバムの予告コンテンツを順を追って公開し、雰囲気を盛り上げている。クール&シック、パワフルな強烈さなど多彩なビジュアルでカムバックへの期待を高めているStray Kidsが3日、新たな予告イメージを公開した。

予告イメージの中で8人のメンバーは砂でいっぱいのプールに立っており、視線を釘付けにした。サボテンが高く育ったところで、特有の余裕が感じられる姿で生気を吹き込み、好奇心を刺激した。カラフルなファッションアイテムを着こなし、キッチュな雰囲気のイラストを加え、Stray Kidsならではのエネルギーを完成させた。2024年初のカムバック作「ATE」には、タイトル曲「Chk Chk Boom」をはじめ、「MOUNTAINS」「JJAM」「I Like It」「Runners」「また夜」「Stray Kids」「Chk Chk Boom(Festival Ver.)」まで全8曲が収録される。今回も平凡ではない名前のタイトル曲をはじめ、ファンを喜ばせる特別な音楽を披露する。彼らは2022年3月、ミニアルバム「ODDINARY」を皮切りに米ビルボードのメインチャートである「ビルボード200」で4回連続1位を記録し、2023年11月にミニアルバム「樂-STAR」のタイトル曲「樂(LALALALA)」と今年5月に発売したデジタルシングル「Lose My Breath(Feat. Charlie Puth)」で、ビルボード「HOT100」に2回連続ランクインした。特に「Lose My Breath(Feat. Charlie Puth)」はイギリスの「オフィシャルシングルチャートトップ100」にランクインし、海外で人気の高さを証明した。ニューアルバム「ATE」とタイトル曲「Chk Chk Boom」は今夏、韓国国内外の音楽市場を占領する勢いを表す作品で、メンバーたちは精力的に活動し、“グローバルトップアーティスト”としての地位を固める予定だ。また、7月12日(以下、各現地時間)にイタリア・ミラノで開催される「I-Days」をはじめ、14日にイギリス・ロンドンで開催される「British Summer Time Hyde Park」、8月2日にアメリカ・シカゴで開催される「Lollapalooza Chicago」でヘッドライナーを務め、存在感をアピールする予定だ。