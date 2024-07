Photo by Anton Corbijn Photo by Anton Corbijn

9月にニュー・アルバム『LUCK and STRANGE』をプロモートした新ツアーをスタートするデヴィッド・ギルモアが、愛犬を観客に行った「Wish You Were Here」のリハーサルの映像を公開した。木曜日(7月4日)、YouTubeに投稿された動画の概要欄には、「Ben Worsleyとピンク・フロイドの“Wish You Were Here”をリハーサルしているデヴィッド・ギルモア(Wesleyザ・ドッグもフィーチャー)」と記述されている。

演奏にくつろいだ様子のギルモアの愛犬、Wesleyはこれまでに、ニュー・アルバムのリリース告知映像や4月終わりに公開された新曲「The Piper’s Call」の公式ミュージック・ビデオにも登場していた。ギルモアは9月6日にニュー・アルバム『LUCK and STRANGE』を発表し、9月27日から10月3日までイタリア・ローマのチルコ・マッシモで6公演、10月9日から15日に英国ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで6公演を開催。その後、10月25日から11月10日まで、2016年4月以来8年半ぶりとなるアメリカでのツアーを行う。ロサンゼルスで4公演、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで5公演を開く。Ako Suzuki