4日午後0時12分ごろ、千葉県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は千葉県東方沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、千葉県の一宮町、睦沢町、長生村、勝浦市、いすみ市、それに大多喜町です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□千葉県

一宮町 睦沢町 長生村

勝浦市 いすみ市 大多喜町

■震度3

□千葉県

茂原市 東金市 山武市

大網白里市 白子町 長柄町

長南町 館山市 木更津市

鴨川市 君津市 袖ケ浦市

南房総市 千葉若葉区 千葉美浜区

習志野市 浦安市



□東京都

東京江戸川区



□神奈川県

横浜中区



□静岡県

東伊豆町

■震度2

□千葉県

銚子市 旭市 匝瑳市

香取市 神崎町 多古町

東庄町 九十九里町 芝山町

横芝光町 富津市 御宿町

鋸南町 千葉中央区 千葉花見川区

千葉稲毛区 千葉緑区 市川市

船橋市 松戸市 野田市

成田市 千葉佐倉市 柏市

市原市 流山市 八千代市

我孫子市 鎌ケ谷市 四街道市

八街市 印西市 白井市

富里市 酒々井町 栄町



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京文京区 東京台東区

東京墨田区 東京江東区 東京品川区

東京大田区 東京世田谷区 東京渋谷区

東京中野区 東京北区 東京荒川区

東京板橋区 東京練馬区 東京足立区

東京葛飾区 八王子市 調布市

町田市 小平市 伊豆大島町

東京利島村 三宅村



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜西区

横浜保土ケ谷区 横浜磯子区 横浜金沢区

横浜港北区 横浜戸塚区 横浜港南区

横浜旭区 横浜緑区 横浜瀬谷区

横浜栄区 横浜都筑区 川崎川崎区

川崎幸区 川崎中原区 川崎宮前区

横須賀市 平塚市 藤沢市

茅ヶ崎市 三浦市 大和市

海老名市 相模原中央区 小田原市

厚木市 中井町 箱根町

真鶴町 湯河原町



□静岡県

熱海市 伊東市 伊豆の国市

河津町 函南町 沼津市

三島市 富士宮市 小山町



□茨城県

笠間市 小美玉市 土浦市

茨城古河市 石岡市 龍ケ崎市

下妻市 常総市 取手市

牛久市 つくば市 茨城鹿嶋市

潮来市 守谷市 筑西市

坂東市 稲敷市 桜川市

神栖市 つくばみらい市 阿見町

河内町 五霞町 境町

利根町



□栃木県

高根沢町



□埼玉県

加須市 鴻巣市 久喜市

さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま中央区

さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま緑区

川口市 春日部市 狭山市

草加市 越谷市 蕨市

戸田市 志木市 八潮市

富士見市 三郷市 幸手市

吉川市 白岡市 川島町

宮代町 松伏町



□山梨県

富士川町

■震度1

□東京都

東京目黒区 東京杉並区 東京豊島区

武蔵野市 三鷹市 東京府中市

昭島市 小金井市 日野市

東村山市 国分寺市 国立市

狛江市 東大和市 清瀬市

武蔵村山市 多摩市 稲城市

羽村市 西東京市 新島村

御蔵島村 青梅市 神津島村



□神奈川県

横浜南区 横浜泉区 横浜青葉区

川崎高津区 川崎多摩区 川崎麻生区

鎌倉市 逗子市 座間市

綾瀬市 葉山町 寒川町

大磯町 二宮町 相模原緑区

相模原南区 秦野市 南足柄市

神奈川大井町 松田町 山北町

開成町 愛川町 清川村



□静岡県

下田市 伊豆市 南伊豆町

松崎町 西伊豆町 富士市

御殿場市 静岡清水町 長泉町

静岡駿河区 静岡清水区 藤枝市



□茨城県

水戸市 日立市 ひたちなか市

茨城町 かすみがうら市 行方市

鉾田市 美浦村



□栃木県

宇都宮市 栃木市 佐野市

鹿沼市 真岡市 益子町

市貝町



□埼玉県

熊谷市 行田市 本庄市

東松山市 羽生市 深谷市

吉見町 ときがわ町 埼玉美里町

さいたま西区 さいたま桜区 川越市

所沢市 上尾市 入間市

朝霞市 和光市 新座市

桶川市 北本市 蓮田市

坂戸市 鶴ヶ島市 ふじみ野市

伊奈町 埼玉三芳町 毛呂山町

秩父市



□山梨県

甲府市 山梨北杜市 笛吹市

甲州市 中央市 富士吉田市

大月市 上野原市 忍野村

山中湖村 富士河口湖町



□群馬県

沼田市 前橋市 桐生市

伊勢崎市 太田市 館林市

渋川市 安中市 玉村町

板倉町 群馬明和町 千代田町

邑楽町



□新潟県

南魚沼市



□長野県

諏訪市 茅野市 佐久市

小海町 長野南牧村 軽井沢町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。