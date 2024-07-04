キャンペーン：「Amazon プライムデー」でAnker史上最多260製品が出品…最大50％OFFに 7月11日（木）開始の先行セールから
アンカー・ジャパン株式会社は、7月11日（木）から始まるAmazon「プライムデー先行セール」および「Amazon プライムデー」に参加。対象製品を最大50％OFFで販売するという。
今回のセールでは、Ankerグループとしては過去最多という260以上の製品を出品する。なかでも同社が“おすすめ”としているのはポータブル電源「Anker Solix C1000 Portable Power Station」で、2023年11月の発売以来、最安値となる40％OFFの8万3,900円で展開する。
その他にも、モバイルバッテリーやモバイルプロジェクター、ワイヤレスイヤホン、ロボット掃除機など豊富なジャンルの製品をラインアップする。
セール期間先行セール：2024年7月11日（木）0時00分～7月15日（月）23時59分 プライムデー：2024年7月16日（火）0時00分～7月17日（水）23時59分
主な対象製品
※価格表記は税込セール価格
※かっこ内は割引率
ポータブル電源
Anker Solix C1000 Portable Power Station ダークグレー：83,900円（40％）
電源タップ
Anker Prime Charging Station（6-in-1,140W）ブラック：9,990円（33％）
USB急速充電器
Anker Nano II 65W ブラック：2,990円（33％）
ドッキングステーション
Anker 675 USB-C ドッキングステーション（12-in-1, Monitor Stand, Wireless）ダークグレー：22,990円（30％）
マグネット式ワイヤレス充電器
Anker 633 Magnetic Wireless Charger（MagGo）ブラック：9,480 円（27％）
モバイルバッテリー
Anker Power Bank（30W, Fusion,Built-In USB-C ケーブル）ブラック：4,490円（25％）
ケーブル
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m ミッドナイト ブラック：1,390円（26％）
完全ワイヤレスイヤホン
Soundcore Liberty 4 ミッドナイト ブラック：10,490円（30％）
オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン
Soundcore AeroFit ブラック：12,690円（25％）
ヘッドホン
Soundcore Space Q45 ブラック：10,990円（27％）
Bluetooth スピーカー
Soundcore Motion X600 スペース グレー：16,290円（35％）
モバイルプロジェクター
Nebula Capsule 3 ブラック：52,490円（25％）
ロボット掃除機
Eufy X10 Pro Omni ブラック：84,990円（15％）
体重体組成計
Eufy Smart Scale P2 Pro ブラック：4,490円（36％）
紛失防止トラッカー
Eufy Security SmartTrack Card ブラック：2,690円（33%）
ペットロボット
Loona Blue：53,990円（40%）
※販売元は LoonaDirect