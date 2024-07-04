アンカー・ジャパン株式会社は、7月11日（木）から始まるAmazon「プライムデー先行セール」および「Amazon プライムデー」に参加。対象製品を最大50％OFFで販売するという。

今回のセールでは、Ankerグループとしては過去最多という260以上の製品を出品する。なかでも同社が“おすすめ”としているのはポータブル電源「Anker Solix C1000 Portable Power Station」で、2023年11月の発売以来、最安値となる40％OFFの8万3,900円で展開する。

その他にも、モバイルバッテリーやモバイルプロジェクター、ワイヤレスイヤホン、ロボット掃除機など豊富なジャンルの製品をラインアップする。

セール期間

主な対象製品

先行セール：2024年7月11日（木）0時00分～7月15日（月）23時59分 プライムデー：2024年7月16日（火）0時00分～7月17日（水）23時59分

※価格表記は税込セール価格

※かっこ内は割引率

ポータブル電源

Anker Solix C1000 Portable Power Station ダークグレー：83,900円（40％）

電源タップ

Anker Prime Charging Station（6-in-1,140W）ブラック：9,990円（33％）

USB急速充電器

Anker Nano II 65W ブラック：2,990円（33％）

ドッキングステーション

Anker 675 USB-C ドッキングステーション（12-in-1, Monitor Stand, Wireless）ダークグレー：22,990円（30％）

マグネット式ワイヤレス充電器

Anker 633 Magnetic Wireless Charger（MagGo）ブラック：9,480 円（27％）

モバイルバッテリー

Anker Power Bank（30W, Fusion,Built-In USB-C ケーブル）ブラック：4,490円（25％）

ケーブル

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m ミッドナイト ブラック：1,390円（26％）

完全ワイヤレスイヤホン

Soundcore Liberty 4 ミッドナイト ブラック：10,490円（30％）

オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン

Soundcore AeroFit ブラック：12,690円（25％）

ヘッドホン

Soundcore Space Q45 ブラック：10,990円（27％）

Bluetooth スピーカー

Soundcore Motion X600 スペース グレー：16,290円（35％）

モバイルプロジェクター

Nebula Capsule 3 ブラック：52,490円（25％）

ロボット掃除機

Eufy X10 Pro Omni ブラック：84,990円（15％）

体重体組成計

Eufy Smart Scale P2 Pro ブラック：4,490円（36％）

紛失防止トラッカー

Eufy Security SmartTrack Card ブラック：2,690円（33%）

ペットロボット

Loona Blue：53,990円（40%）

※販売元は LoonaDirect