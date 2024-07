アフターヌーンティーで高評価を得たシェフが独立。どこにもない最上のスイーツ体験を（東京・銀座）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回はアフタヌーンティーが口コミで高評価を得ていた「バーニーズカフェ バイ ミカフェート」のシェフパティシエが独立してオープンした店。材料にとことんこだわったスイーツが感動のおいしさと評判です。

LA MAISON DE B(東京・銀座)

2024年5月1日、「La Maison de la Bergeronnette GINZA(ラ メゾン ドゥ ラ ベルジュロネット ギンザ)」、通称「LA MAISON DE B(ラ・メゾン・ド・ビィ)」が銀座にオープンしました。至福のスイーツがいただけるデザートサロンです。

シェフパティシエ 関 啓吏さん。店内にて撮影 写真:お店から

シェフパティシエを務める関 啓吏さんは、国内のパティスリーやレストランなどでスイーツやフランス料理を修業。シェフパティシエを務めた「BARNEYS CAFE BY MI CAFETO ミカフェート銀座店」は、某メディアのアフタヌーンティーの口コミランキングで常に上位を獲得していました。そして、満を持して独立し「ラ・メゾン・ド・ビィ」のオープンに至ります。

店舗内観 出典:どくだみちゃんさん

場所はみゆき通り沿いのビルの9階。片側が天井まで届くガラス張りになっていて、明るく開放感のある店内です。壁面の白は漆喰塗り、椅子の青色には和紙を使い、テーブルには上質な革を張るなど洗練された空間になっています。席数は20席。しばらくは完全予約制とのこと。まずは電話で問い合わせてから訪れるのが良いでしょう。

「ナチュラル アフタヌーンティー」2時間/1名 15,000円、3時間/1名 20,000円 ※2名以上で利用の場合 写真:お店から

メニューは自家製パンのサンドイッチやパフェ、アシェットデセール(皿盛りデザート)など。「ラ・メゾン・ド・ビィ」の魅力を余すところなく堪能するには「ナチュラル アフタヌーンティー」がおすすめ。使用する食材は自然栽培・有機栽培にこだわり、四季折々の旬のおいしさが堪能できるメニューです。

アフタヌーンティーのスコーン 写真:お店から

アフタヌーンティーに欠かせないスコーンは、バター、生クリーム、卵のいずれも質にこだわった素材の味わいが生きたプレーンと、旬の素材を使った2種類。国産のヨーグルトクリームや自家製のコンフィチュールと一緒にいただきます。約15種類用意された飲み物はすべてカップ提供のフリーフロー。あれこれ組み合わせて、自分だけのマリアージュを楽しみたいですね。

「カカオ王国の空中庭園〜アマゾンカカオとバナナのショコラパフェ〜」1ドリンクとお茶菓子付 4,000円 写真:お店から

アイスクリーム、カカオクリーム、パルプジュレ、カカオクランブル、スティックカカオなど、細部にまでアマゾンカカオを使用 写真:お店から

もう一つ、おすすめのメニューが、ペルー産の無農薬カカオ「アマゾンカカオ」とフィリピンの無農薬バナナ「バランゴンバナナ」を使ったパフェ「カカオ王国の空中庭園」。パフェはバーニーズカフェでも大好評だったスイーツで、ビジュアルも味わいも絶品の一品です。

「クッキー缶アソート」4,100円 ※時期によって内容と値段は変動 写真:お店から

テイクアウトオンリーのオリジナルクッキー缶も好評。こちらも無農薬・有機・オーガニックにこだわった素材を使い、ラベンダークッキーにチョコレートをサンドしたものや、10種類以上のスパイスを調合したクッキーに自家製柑橘チャツネを合わせたものなど、ユニークなクッキーがそろいます。

「季節を感じるアシェットデセール 無農薬西瓜とフロマージュのデクリネゾン 〜香草のアイスクリーム 白味噌とカカオのピューレ〜」5,000円 ※時期によって内容と値段は変動。季節食材を使用した斬新なアシェットデセール 写真:お店から

「ラ・メゾン・ド・ビィ」のコンセプトは「お菓子やスイーツを通して人を幸せにすること」。ときには生産者を訪ねるなどして選び抜かれた素材を、シェフのこれまで培った経験や技術で素材のおいしさを生かしたスイーツに仕立てます。

極上のスイーツを味わいに、出かけてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

「黒騎士のピクニック」5,000円 写真:お店から

『☆黒騎士のピクニック 自家製天然酵母と竹炭のサンドイッチ

(宮崎県産八崎牛のローストビーフ/新潟県ひよころ鶏園 の平飼い卵のタルタル/春菊のムースと 四万十鶏のコンソメジュレ)

自家製天然酵母をおこして作られたという竹炭のパンを軽く焼いて。丸く型抜きされたタイヤのような形の可愛いサンドにとろっとろの卵や春菊と色が竹炭に映えます。美味しくてぺろり!春菊のサンド、好きなのですがこうしてペースト状にしてコンソメジュレと合わせるとなんともお上品になるんだな、とうっとり



☆カカオ王国の空中庭園

間違いのない太田さんのアマゾンカカオを使用。バナナは化学合成農薬、化学肥料を使わないフィリピンに自生しているバランゴンを使用。

一口頂きましたがアマゾンカカオのアイスとカカオパルプのちょっと酸味のあるジュレがとても美味しかった』(spica☆kirarさん)

「カカオ王国の空中庭園」 出典:どくだみちゃんさん

『◆カカオ王国の空中庭園

パフェは通年でいただけるメニューですが、所謂チョコバナナパフェではありません!!横から見るととても美しい層になっていて、一番上は浮いていました!!これこそが空中庭園。

お味はアマゾンカカオの濃厚なアイスクリームとそのパルプのジュレにクリームとカカオだけで三種。それにねっとりとしたバナナが良いアクセント。全体に甘さ控えめで大人なパフェ。あまりの美味しさに声もでず・・。



◆パティシエSEKIの季節を感じる一皿

友人の新ジャガイモを使ったアシェットデセールも素材からは想像がつかないオリジナリティのある作品。

素材からしても食事系?と思いますが、しっかりスイーツ。関シェフにしか表現できないオリジナリティのある素材の掛け合わせですが、違和感はなく、ハッとする美味しさのある作品、まさにお菓子の概念を変えるもの』(どくだみちゃんさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆ラ・メゾン・ド・ビィ住所 : 東京都中央区銀座5-5-12 HULIC&New GINZA MIYUKI5 9FTEL : 03-6264-5536

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小田中雅子

